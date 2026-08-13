Una mujer trans de 47 años fue encontrada asesinada dentro de su departamento en Rosario y la Justicia intenta identificar al responsable. La víctima fue identificada como Gabriela Denisse Banach y la principal hipótesis de los investigadores apunta a un travesticidio.

El cuerpo fue hallado durante la noche del martes en una vivienda situada en un edificio de Cerrito al 600, en el barrio República de la Sexta. Un vecino alertó a la Policía luego de observar desde su balcón el cuerpo de una mujer en un departamento ubicado enfrente.

Efectivos de la Brigada de Orden Urbano llegaron al lugar, constataron la situación desde la vivienda del denunciante y posteriormente ingresaron al departamento de Banach. Allí encontraron a la mujer sin vida en la cocina-comedor.

Los primeros indicios llamaron la atención de los investigadores. En el interior de la propiedad había sillas caídas, muebles desplazados y prendas de vestir en el piso, por lo que se investiga si hubo una pelea antes del crimen.

Vecinos también indicaron que durante el domingo y el lunes habían escuchado gritos provenientes del departamento. Después, aseguraron que no volvieron a escuchar ruidos ni a ver a Gabriela.

Qué reveló la autopsia

La autopsia realizada este miércoles determinó que la víctima presentaba traumatismos en el cráneo, heridas cortantes en las piernas y raspaduras en las rodillas.

Los investigadores estiman que la muerte habría ocurrido durante el lunes. Además, durante la inspección del departamento se detectó que faltaba un televisor y que el dormitorio se encontraba completamente revuelto.

Otro de los puntos que deberá establecer la investigación es cómo salió el atacante del inmueble, ya que la puerta habría sido encontrada cerrada con llave.

La causa quedó en manos del fiscal Rodrigo Urriticoechea, quien ordenó relevar las cámaras de seguridad de la zona y tomar declaraciones testimoniales para intentar reconstruir los últimos movimientos de la víctima e identificar al posible agresor.

Gabriela era conocida por su militancia por los derechos de la comunidad LGBTIQNB+ y por su participación en diferentes acciones sociales. También colaboraba en la organización de la Marcha del Orgullo prevista para octubre e impulsaba iniciativas relacionadas con el acceso a la vivienda para la comunidad travesti-trans.

Desde la parroquia María Auxiliadora de Rosario, donde colaboraba, también expresaron su pesar por su muerte y la recordaron por su compromiso y participación en la comunidad.