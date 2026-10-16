Un hombre de 78 años que se dedicaba a la compraventa de dólares fue encontrado asesinado en una vivienda de Pehuajó, provincia de Buenos Aires, después de que su familia denunciara su desaparición. La víctima fue identificada como Hugo Alberto Juárez y, por el crimen, la Policía detuvo a un joven de 27 años con quien habría mantenido un conflicto económico. Durante el allanamiento, los investigadores secuestraron un termo metálico que habría sido utilizado para golpear al hombre.

La investigación comenzó el miércoles 14 de octubre, cuando Patricia Juárez denunció ante la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Trenque Lauquen que su padre no había regresado a su domicilio, ubicado sobre calle Gorriti al 1200. La preocupación surgió después de que la pareja del hombre, Marta Olga Molina, advirtiera su ausencia.

Según la reconstrucción policial, Juárez había hablado con uno de sus hijos durante la mañana y posteriormente salió de su vivienda a bordo de un Peugeot 208 blanco. Su última conexión de WhatsApp se registró a las 10.52 y, desde ese momento, su teléfono permaneció apagado.

El hallazgo del auto y la pista que llevó al sospechoso

Tras la denuncia, los efectivos iniciaron un operativo de búsqueda que permitió localizar el vehículo de la víctima estacionado sobre calle Encina al 400, sin ocupantes.

Durante las primeras averiguaciones, los investigadores establecieron que Juárez realizaba operaciones de compra y venta de dólares y que, el día de su desaparición, podría haber estado concretando una transacción.

Los testimonios recolectados permitieron identificar un presunto conflicto por dinero entre la víctima y Kevin Rafael Gamarra Colman, un joven de 27 años de nacionalidad paraguaya, quien habría realizado amenazas previas contra el hombre.

Con estos elementos, el fiscal Pablo Teodoro Ruiz Schenstrom, titular de la UFI N° 8 de Trenque Lauquen, ordenó allanar la vivienda del sospechoso, ubicada a pocos metros del lugar donde apareció el automóvil.

Encontraron el cuerpo y secuestraron un termo como prueba

Durante el procedimiento, los policías encontraron el cuerpo sin vida de Juárez en el interior de la propiedad. Inmediatamente, el joven de 27 años fue detenido y trasladado a la sede de la DDI de Trenque Lauquen.

En la vivienda, los investigadores secuestraron un termo Stanley verde de 1,5 litros que, según la principal hipótesis policial, habría sido utilizado como arma durante el ataque.

Además, encontraron la llave de encendido del automóvil de la víctima y un teléfono iPhone que tenía el sospechoso. Todos estos elementos quedaron incorporados a la investigación para ser sometidos a las pericias correspondientes.

Personal de Policía Científica trabajó en el lugar para recolectar pruebas que permitan reconstruir cómo ocurrió el crimen y determinar las circunstancias de la muerte.

Investigan si el crimen estuvo relacionado con una deuda

La principal línea de investigación apunta a un conflicto económico entre Juárez y el sospechoso. Sin embargo, todavía se intenta establecer qué ocurrió durante las últimas horas de la víctima y si existió una discusión previa al ataque.

Tras el hallazgo del cuerpo, la causa fue recaratulada como homicidio y quedó bajo la responsabilidad de la UFI N° 8 de Trenque Lauquen.

El joven permanece detenido mientras avanzan las medidas judiciales destinadas a esclarecer el hecho y determinar su eventual responsabilidad penal.