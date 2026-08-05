César Gastélum, un reconocido influencer mexicano, fue asesinado a balazos mientras realizaba una transmisión en vivo para sus seguidores en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. El joven se encontraba junto a dos amigos en un estacionamiento cuando dos hombres que se movilizaban en una motocicleta se acercaron y le dispararon a quemarropa.

El ataque ocurrió alrededor de las 20:15, hora local, sobre el boulevard Enrique Sánchez Alonso, a metros de la esquina con Josefa Ortiz de Domínguez. Gastélum murió en el lugar como consecuencia de los disparos.

Uno de los aspectos que más conmocionó a sus seguidores fue que los presuntos atacantes habían pasado por detrás del influencer y sus amigos pocos minutos antes del crimen.

El momento en que advirtieron la presencia de la moto

Durante la transmisión, uno de los amigos de Gastélum manifestó su preocupación después de observar a los hombres que circulaban en la motocicleta.

“No... la moto, la moto... Me sentí bien mal”, expresó el joven. Ante el comentario, César Gastélum también mostró temor por los hombres que acababan de pasar cerca de ellos.

“Esos chavalos me dan miedo”, llegó a decir el influencer antes de que se produjera el ataque.

Minutos después, los mismos hombres regresaron y se acercaron nuevamente al grupo. Esta vez, uno de ellos abrió fuego directamente contra Gastélum. Sus dos acompañantes no fueron alcanzados por los disparos.

La secuencia generó conmoción entre los seguidores del creador de contenido, quienes señalaron que los atacantes podrían haberlo identificado y seguido antes de concretar el asesinato.

Quién era César Gastélum

Gastélum era conocido por su contenido en redes sociales y había construido una importante comunidad de seguidores en distintas plataformas.

En Instagram contaba con más de 129.000 seguidores, mientras que en TikTok superaba los 577.000. Además, tenía más de 16.000 suscriptores en YouTube.

Su contenido incluía viajes, blogs, gastronomía, reacciones y videojuegos, con publicaciones que le habían permitido alcanzar una amplia audiencia.

El asesinato ocurrió mientras compartía contenido en directo con sus seguidores y quedó rodeado de interrogantes sobre el motivo del ataque y la identidad de los responsables.

Las autoridades investigan el crimen ocurrido en Culiacán y buscan determinar qué ocurrió durante los minutos previos al ataque y si Gastélum había sido seguido o marcado por los agresores.