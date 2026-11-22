Un joven de 22 años fue asesinado de un disparo en el cuello durante la madrugada de este domingo 22 de noviembre, luego de regresar de los festejos por el campeonato de Boca Juniors en la Plaza 25 de Mayo. El crimen ocurrió en una vivienda del barrio Bernardino Rivadavia, en La Bebida, departamento Rivadavia, donde una pelea terminó de la peor manera. La Justicia identificó al presunto autor, quien escapó del lugar junto a otros dos hombres.

La víctima fue identificada como Alan Sebastián Gil Carrizo, de 22 años, quien ingresó alrededor de las 2 de la madrugada a la guardia del Hospital Marcial Quiroga con una herida de arma de fuego en el cuello. Según informó oficialmente el Ministerio Público Fiscal, el joven llegó al centro de salud sin signos vitales.

De acuerdo con la reconstrucción inicial de los investigadores, Gil Carrizo se encontraba junto a un amigo en una vivienda del barrio Bernardino Rivadavia. Ambos habían regresado momentos antes de los festejos por el título conseguido por Boca Juniors, que congregaron a numerosos hinchas en el microcentro sanjuanino.

Fue entonces cuando se presentaron en el domicilio tres hombres identificados como Isaías Díaz, de 21 años; su padre, Jorge Díaz; y su hermano, Sebastián Díaz. Por motivos que todavía son materia de investigación, se desató una pelea que comenzó con golpes de puño en el ingreso a la vivienda y posteriormente continuó en el patio.

Una pelea, un disparo y tres hombres que escaparon

Según la información proporcionada por la Fiscalía, durante el enfrentamiento Isaías Díaz extrajo un arma de fuego, apuntó contra Gil Carrizo y efectuó un disparo que impactó en el cuello del joven.

Tras la agresión, el presunto autor escapó junto a su padre y su hermano a bordo de un Fiat Palio bordó con manchas blancas. Los tres son oriundos de las inmediaciones del lugar donde ocurrió el homicidio.

Mientras el joven herido era trasladado al Hospital Marcial Quiroga, los agresores se alejaron del barrio. Pese al traslado al centro asistencial, Gil Carrizo ingresó sin vida.

Allanamientos para encontrar al presunto homicida

La investigación quedó en manos de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) Delitos Especiales, con intervención del fiscal Nicolás Schiattino y el ayudante fiscal Rodrigo Cabral.

Personal de la Brigada de Delitos Especiales y de la División Policía Científica trabajó tanto en el domicilio donde ocurrió el ataque como en el Hospital Marcial Quiroga, realizando las primeras medidas para esclarecer las circunstancias del crimen.

En el marco de la investigación, se concretaron allanamientos en el domicilio del señalado como autor del disparo y en viviendas de sus familiares directos. Sin embargo, los procedimientos arrojaron resultados negativos.

Por el momento, la Fiscalía continúa con las actuaciones para esclarecer la secuencia del homicidio y dar con los involucrados. El motivo que desencadenó la pelea todavía no fue informado oficialmente.

Epígrafe: El homicidio ocurrió durante la madrugada del domingo en el barrio Bernardino Rivadavia, en La Bebida.