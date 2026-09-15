Mataron a un nene de 7 años durante una balacera en Mendoza

Un nene de 7 años murió luego de quedar en medio de una balacera contra una vivienda de Villa Junín, en Las Heras, Mendoza. El ataque ocurrió este lunes por la noche, antes de las 21.30, cuando tres hombres llegaron hasta la zona a bordo de un auto rojo y comenzaron a disparar contra una casa.

En medio de la secuencia, uno de los proyectiles alcanzó al niño en la zona de la arteria femoral y le provocó una grave herida.

Los vecinos del asentamiento trasladaron al chico de urgencia hasta el Hospital Carrillo. Los médicos intentaron estabilizarlo, pero murió como consecuencia de un shock hipovolémico provocado por la importante pérdida de sangre.

Buscan a los tres atacantes

Según las primeras averiguaciones, los agresores efectuaron varios disparos en distintas direcciones y luego escaparon en el mismo vehículo rojo en el que habían llegado.

A partir de ese dato, los investigadores comenzaron a revisar las cámaras de seguridad ubicadas en el Acceso Norte para reconstruir el recorrido del automóvil e intentar identificar a los ocupantes.

En paralelo, personal de Policía Científica trabajó sobre la escena para levantar rastros, determinar desde dónde fueron efectuados los disparos y establecer la cantidad de proyectiles utilizados.

La investigación quedó a cargo del fiscal de Homicidios Oscar Malla.

Investigan si fue un ataque vinculado al narcomenudeo

Una de las principales hipótesis que analiza la Justicia apunta a un posible conflicto relacionado con el narcomenudeo. Sin embargo, el móvil del ataque todavía no fue establecido oficialmente y esa línea continúa bajo investigación.

Los investigadores buscan determinar cuál era el objetivo de los atacantes y por qué dispararon contra la vivienda.

Después del crimen también se registraron disturbios en Villa Junín, situación que dificultó inicialmente el trabajo de los peritos y de los investigadores de Homicidios. Por este motivo, efectivos de Infantería desplegaron un operativo en el asentamiento para garantizar el trabajo sobre la escena.

Mientras avanza la investigación, la Policía intenta identificar y localizar a los tres hombres que participaron de la balacera.