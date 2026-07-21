Un efectivo de la Policía Bonaerense fue asesinado este sábado por la mañana tras ser baleado mientras realizaba un recorrido preventivo en el barrio Ejército de los Andes, conocido popularmente como Fuerte Apache, en el partido bonaerense de Tres de Febrero.

La víctima fue identificada como Alan Fabián Molina, de 30 años, integrante de la Fuerza Barrial de Aproximación VII. El ataque ocurrió cerca de las 9 y el responsable de los disparos logró escapar, por lo que la Justicia trabaja para determinar su identidad y avanzar con su captura.

Según la información preliminar, Molina recibió dos impactos de bala: uno en la zona axilar derecha y otro en la cintura, sectores que no estaban cubiertos por el chaleco antibalas que llevaba colocado al momento del ataque.

Tras resultar gravemente herido, sus compañeros lo trasladaron de urgencia al Hospital Ramón Carrillo, donde ingresó inconsciente. Pese a los esfuerzos médicos, los profesionales confirmaron su fallecimiento a las 10.15.

Cómo ocurrió el ataque

De acuerdo con la reconstrucción inicial de los investigadores, Molina se encontraba patrullando junto a otros efectivos en las inmediaciones del Nudo 1 de Ciudadela cuando intentaron identificar a varias personas que se encontraban en el lugar.

Durante el procedimiento, uno de los civiles habría opuesto resistencia, extrajo un arma de fuego y disparó contra los policías antes de escapar.

El ataque dejó al efectivo gravemente herido y abrió una investigación para determinar las circunstancias exactas del episodio y establecer quién fue el autor de los disparos.

Hasta el momento no hay personas detenidas ni sospechosos identificados.

Investigación en marcha

En el lugar trabajó personal de la Comisaría N° 6 de Ciudadela Norte, integrantes del Grupo Táctico Operativo (GTO) y efectivos de Policía Científica, quienes realizaron las primeras pericias y recolectaron elementos para intentar reconstruir el crimen.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción del Departamento Judicial San Martín, que continúa con las tareas investigativas para localizar al responsable.

Molina había ingresado a la Policía Bonaerense en febrero de este año y, según trascendió, recientemente se había convertido en padre.