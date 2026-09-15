Mateo Kalejman conquistó el oro para Argentina en los Odesur 2026

El ciclismo sanjuanino volvió a celebrar en los Juegos Odesur Santa Fe 2026, esta vez con una medalla de oro para Mateo Kalejman. El ciclista, que ayer cumplió 22 años, se quedó con la contrarreloj individual de ciclismo en ruta representando a la Selección Argentina.

Kalejman completó los 48 kilómetros de la prueba en 54:58.560, registro que le permitió convertirse en el absoluto ganador de la carrera. De esta manera, el sanjuanino terminó en el primer lugar del podio internacional.

Un oro para el ciclismo sanjuanino

La actuación de Kalejman representa la segunda medalla obtenida por un representante sanjuanino en estos Juegos Odesur 2026. La primera había llegado esta misma mañana, también en la especialidad de contrarreloj individual, con Delfina Dibella entre las damas.

La sanjuanina, de 20 años, había conseguido la medalla de bronce en la prueba femenina de 36 kilómetros. Así, el ciclismo de la provincia sumó dos preseas en una misma jornada de competencia internacional.

Kalejman, en lo más alto del podio

El ciclista sanjuanino logró completar los 48 kilómetros con un tiempo de 54:58.560. Ese registro fue suficiente para quedarse con el primer puesto y conquistar la medalla de oro para la Delegación Argentina.

El resultado llega en un momento especial para Kalejman, quien ayer cumplió 22 años y al día siguiente logró subir a lo más alto del podio internacional. La actuación le permitió aportar una nueva medalla para la representación argentina en Santa Fe.

Dos medallas en una jornada

Con el oro de Kalejman y el bronce conseguido por Dibella, San Juan ya cuenta con dos representantes que lograron subir al podio en los OdesurSa 2026. Ambos resultados se produjeron en la misma especialidad, la contrarreloj individual de ciclismo en ruta.

Las actuaciones destacan el presente del ciclismo y el desarrollo del deporte de alto rendimiento en la provincia. La jornada dejó así una nueva celebración para el deporte sanjuanino en una competencia internacional.