Mateo Mendoza, el sanjuanino que jugará en primera en Argentinos Juniors

El zaguero sanjuanino Mateo Mendoza tiene todo encaminado para continuar su carrera lejos de Godoy Cruz. El futbolista alcanzó un acuerdo de palabra para convertirse en la nueva incorporación de Argentinos Juniors, en una operación que le permitirá afrontar una etapa diferente dentro del fútbol argentino. Con su arribo, el Bicho de La Paternal contará en sus filas con un total de 3 jugadores nacidos en San Juan, al sumarse a la presencia y los goles de Mati Giménez y a la férrea defensa de Francisco Álvarez, quien aparentemente no será incorporado por River Plate.

El entendimiento entre los clubes contempla un préstamo que se extenderá hasta diciembre de 2027, e incluye una opción de compra cuyo monto y condiciones precisas quedarán fijados formalmente en el contrato. Tras alcanzar la conformidad verbal entre las partes, las dirigencias iniciaron el intercambio de la documentación correspondiente para completar los trámites administrativos y dar carácter oficial a la transferencia.

La búsqueda de Argentinos Juniors se orientó a ampliar las alternativas en la zona defensiva, motivo por el cual la dirigencia puso su atención en el jugador de la provincia vecina y avanzó con rapidez hasta sellar las condiciones del traspaso. Mendoza llegará al club de La Paternal con ritmo de competencia y un rodaje significativo acumulado en la actual temporada, donde vistió la camiseta del Tomba en 17 partidos y sumó 1.256 minutos en cancha, continuidad que le permitió sostenerse en la consideración del cuerpo técnico mendocino.

Esa continuidad previa representará uno de los argumentos principales del defensor al momento de integrarse a la estructura de su nuevo equipo, donde deberá pelear por un lugar dentro del plantel en la competencia interna de la institución porteña.

Para Godoy Cruz, la negociación implica desprenderse temporalmente de uno de sus defensores por un período prolongado. La inclusión de la clausula de compra deja abierta la posibilidad de que el conjunto de La Paternal adquiera los derechos definitivos del futbolista una vez finalizado el lapso cedido, contando con el tiempo necesario para evaluar su rendimiento.

En tanto, la entidad mendocina mantendrá la propiedad de los derechos sobre el jugador en caso de que la opción no se ejecute y el deportista deba retornar al concluir el plazo fijado. De esta manera, las dirigencias avanzan en la confección de los papeles requeridos para sellar de forma definitiva la operación.