Mateo Messi convirtió un gol en la final y se consagró campeón con la categoría Sub-12 de Inter Miami. El equipo juvenil se impuso por 4-0 ante Atlético Fortaleza en la definición de la Legends Cup 2026, disputada en el sur de Florida, y el hijo del medio de Lionel Messi fue el encargado de cerrar la goleada.

El joven delantero recibió un pase al medio del área y definió de primera, con un toque sutil para mandar la pelota a la red. Después del tanto, corrió a festejar junto a sus compañeros, en una jornada especial para las divisiones formativas del club estadounidense.

La consagración tuvo un condimento familiar: Lionel Messi y Antonela Roccuzzo estuvieron presentes para acompañar a su hijo, en medio de una agenda cargada para el capitán argentino.

El gol de Mateo para cerrar la final

Inter Miami mostró contundencia durante el partido decisivo y terminó celebrando el título con una goleada. Mateo, que se desempeña como delantero en las inferiores del club, marcó el cuarto y último tanto para sellar el 4-0 ante Atlético Fortaleza.

Las imágenes de la definición fueron difundidas por la cuenta de Inter Miami Academy y rápidamente circularon en las redes sociales. El gol volvió a poner el foco en el desempeño del joven futbolista, que ya había protagonizado otras jugadas destacadas en los torneos juveniles.

Meses atrás, algunas de sus acciones individuales también se habían viralizado, con gambetas y definiciones que mostraron su capacidad para llegar al área rival.

Qué dijo Lionel Messi sobre su hijo

En una entrevista anterior, el capitán argentino había descrito las características futbolísticas de sus tres hijos. Sobre Mateo, destacó su inclinación ofensiva y su cercanía con el arco rival.

“Mateo es más delantero, le gusta hacer goles y estar cerca del arco, es inteligente para jugar”, había expresado Lionel Messi.

Los tres hermanos forman parte de la estructura formativa de Inter Miami, donde continúan su desarrollo futbolístico desde que la familia se instaló en Estados Unidos.

Un festejo en medio de una agenda intensa

La presencia de Lionel y Antonela en la final llegó después de varios días de actividad para el futbolista argentino. Messi había viajado a España para recibir el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 y luego regresó a Estados Unidos para disputar un partido con Inter Miami por la MLS.

Tras ese recorrido, el domingo acompañó a Mateo en la definición de la Legends Cup y celebró con su familia el nuevo título de las inferiores del club.

La conquista de la Sub-12 sumó así otro motivo de festejo para la familia Messi, esta vez con Mateo como protagonista dentro de la cancha.