Conociendo Rusia llegará a San Juan con una nueva propuesta musical que tendrá como protagonista a Mateo Sujatovich en un formato íntimo y solista. El artista se presentará el viernes 11 de septiembre a las 22 horas en el Teatro Sarmiento, en el marco de una gira que busca acercar sus canciones al público desde una perspectiva más personal.

Luego del éxito del Jet Love Tour, que incluyó tres funciones agotadas en el Movistar Arena y una extensa recorrida internacional, Sujatovich vuelve a los escenarios con una propuesta diferente. En esta oportunidad, el músico se presentará acompañado únicamente por sus instrumentos, dejando en primer plano la voz, las melodías y la conexión con los espectadores.

El espectáculo, denominado “Conociendo Rusia presenta Mateo”, propone una experiencia más cercana y despojada, donde las canciones adquieren nuevos matices a través de versiones reversionadas y una interpretación centrada en la intimidad del encuentro.

La nueva gira llega después de una etapa de reconocimiento para el proyecto, marcada por colaboraciones con artistas como Juanes, Miranda!, Mon Laferte, Jorge Drexler y Nathy Peluso, además de la obtención de dos premios Latin Grammy.

“Vuelvo a girar solo, acompañado de mis instrumentos. La idea de reversionar mis canciones y descubrirlas de nuevo me entusiasma mucho”, expresó Mateo Sujatovich sobre la propuesta.

El artista explicó que el recorrido tendrá como eje sus cuatro discos de estudio y una puesta donde busca recuperar la esencia de la canción. “Es una gira desnuda, vulnerable y viva. Es llevar a cada ciudad una noche donde cantamos todos juntos y lo que está fuera del teatro, por un rato, se olvida”, señaló.

Las entradas para el show en el Teatro Sarmiento ya se encuentran disponibles para una única función, prevista para el 11 de septiembre a las 22 horas.