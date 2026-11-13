El violinista y compositor polaco Mateusz Smoczyński llegará a San Juan para compartir escenario con el Hernán Jacinto Trío en un espectáculo que combinará jazz, música clásica y raíces folclóricas. La presentación será el martes 17 de noviembre, a las 21:30, en la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario. Las entradas tienen un valor de $15.000.

La propuesta reunirá a Smoczyński con tres destacados músicos argentinos: Hernán Jacinto, en piano; Jerónimo Carmona, en contrabajo, y Jerónimo Quaglia, en batería. La formación ofrecerá un recorrido musical en el que confluirán distintas tradiciones y estilos, con espacio para la improvisación, el virtuosismo y la exploración sonora.

El encuentro buscará establecer un diálogo entre la tradición del violín jazzístico polaco y las influencias del tango y el folclore rioplatense. A través de composiciones originales y diferentes recursos musicales, los artistas propondrán una experiencia que atravesará distintos universos sonoros.

Entre las obras previstas se encuentra parte del repertorio de Smoczyński, incluida su nueva suite Over the Clouds. La composición forma parte de una propuesta que combina sensibilidad interpretativa, intensidad y libertad creativa.

El espectáculo es presentado por el Teatro del Bicentenario, dependiente del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, y está destinado a todo público.

Entradas y horarios

La presentación será el martes 17 de noviembre, a las 21:30, en la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario. La entrada general tiene un valor de $15.000.

Los tickets se pueden adquirir en la boletería del teatro, ubicada en San Juan, de lunes a viernes de 9:30 a 14 y de 16 a 20, y los sábados de 9:30 a 14.