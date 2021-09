Mathías, el sanjuanine no binario, estrenó su DNI para votar: “Admito que tenía algunos miedos”

“Tenía mis ciertos miedos, me imaginaba que no me iban a dejar votar porque en el padrón salía mi documento anterior”, dijo Mathías Gael Bravo tan sólo minutos después de emitir su voto en la escuela Capital Federal.

A Mathías le llegó su DNI no binario la semana pasada, elle temía que no le llegara a tiempo así que llamó al Registro Civil y le informaron que al día siguiente iba a tener una reunión con la ministra de Gobierno Fabiola Aubone y que ella se lo iba a entregar. Y así fue. Elle no prefiere un pronombre en particular, pero se siente más a gusto con la e, letra que se utiliza para suplantar las marcas de género del español.

Como le llegó a tiempo, este domingo fue feliz porque iba a estrenar su DNI. “No lo usé ni para ir a comprar con débito, lo voy a estrenar con el derecho a ejercer el voto”, comentó. No obstante, tenía algunas incertidumbres, no sabía si se lo iban a recibir debido a que el padrón no llegó a actualizarse por los tiempos.

Votó en la escuela Capital Federal. Foto: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE.

Apenas llegó a la escuela de Capital se encontró con una sorpresa que le descolocó, los interesados en votar estaban divididos en dos filas, hombres y mujeres. Ante esta situación, optó por sumarse a la del género masculino porque no quería “tentar a la mala suerte” ni generar conflictos.

Cuando llegó a la escuela, explicó su situación para no tener inconvenientes. Foto: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE.

“Por las dudas traigo mis dos documentos, el nuevo y el anterior”, contó. Cuando le llegó su turno, el encargado de la organización de la institución educativa lo acompañó hasta la mesa correspondiente y les dijo a quienes estaban en ella que elle era una de las personas con DNI no binario. Le mostró ambos documentos a la presidenta, aunque no le habían hecho este pedido, y luego entró a votar.

Votó en la escuela Capital Federal. Foto: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE.

Según comentó quien presidía la mesa, en el padrón figuraban los datos anteriores, pero el día anterior a ella le habían llamado desde un juzgado y le habían explicado la situación para que no hubiera ningún problema.

Mathías no estaba consciente de la repercusión social que iba a traer su caso. Desde que su historia se conoció públicamente, el 26 de julio al ser uno de los primeros ciudadanos de San Juan en tramitar su DNI no binario, hubo muchas personas que se acercaron a elle pidiéndole ayuda.

“En un principio lo hice por mí, pero después me di cuenta de que con esto estoy abriendo caminos y que esto es un tema social. Nunca me imaginé todo lo que iba a pasar. Me han hablado muchas personas que están en esa transición que yo viví y yo en ese momento no tenía ni con quien hablar”, comentó.

Mathías es uno de las cinco personas con DNI no binario en San Juan. Foto: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE.

Elle asegura que estuvo en esa transición prácticamente toda su vida. Aunque recuerda que desde que iba al Nivel Primario quería jugar a algunos juegos y no lo dejaban porque “eran de mujeres”, según la explicación que le daban docentes. “Eso siempre me molestó, les preguntaba que ¿dónde estaba escrito que era de mujer?”, contó.

Esas incertidumbres las tuvo hasta los 22 años, edad en la que se juntó con un grupo de personas trans porque una de sus amigas estaba haciendo una tesis sobre el tema. Ellos contaron sus experiencias y Mathías sentía que le pasaba lo mismo, aunque elle no sentía la necesidad de modificar su cuerpo. Fue ahí cuando empezó a replantearse varias cosas y descubrió el concepto de no binarismo.

“En ese momento noté que en mi documento no estaba reflejado lo que yo era así que fui al Registro Civil a averiguar si podía modificar el documento”, sostuvo. Le dijeron que tenía que buscar un abogado y presentar una nota pidiendo un amparo legal, lo cual hizo. Finalmente, este año salió un decreto presidencial en el que se reconocían las identidades por fuera del binomio masculino y femenino al incorporar la nomenclatura “X” en el DNI. Hizo ese trámite y ahora Mathías se siente identificado con los datos que ve en su documentación.

“Estoy feliz de haber podido estrenar mi DNI votando”, cerró.