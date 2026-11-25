Durante su participación en el ciclo televisivo Con Carmen, el actor Matías Alé dialogó con la conductora Carmen Barbieri y expuso sin filtros la compleja situación financiera que atraviesa en la actualidad. El artista, quien en el pasado disfrutó de una etapa de gran prosperidad y abundancia gracias a su incesante ritmo laboral, admitió que esa época de bonanza quedó completamente en el pasado y aseguró que hoy su realidad es muy diferente.

Al profundizar sobre su presente económico, el actor no tuvo reparos en contar cómo afronta sus gastos cotidianos en este momento de su vida. "Hoy vivo al día, no se me caen los anillos por decirlo", reconoció frente a las cámaras, dejando en claro que no siente vergüenza al hablar sobre la drástica reducción en su nivel de ingresos en comparación con sus años de mayor exposición mediática.

En medio de la charla, el invitado rememoró las épocas en las que lograba recaudar grandes sumas trabajando junto a la propia conductora del programa. "Yo hice mucha plata, es verdad. Trabajando con Carmen, eran otras épocas, es verdad…", expresó el artista, a lo que la anfitriona acotó rápidamente para confirmar aquella intensa rutina: "No parabas de trabajar".

Para graficar la magnitud del éxito comercial que tenían en aquel entonces, el actor brindó detalles concretos sobre la convocatoria de público y las actividades paralelas que realizaba. "A lo que voy es que vos metías una función con Carmen de 1100 personas por función en Tucumán, dos funciones, tenías tres presencias… Hice mucho dinero. Mucho de verdad", remarcó al recordar la rentabilidad de aquellas giras teatrales.

Posteriormente, el entrevistado explicó los motivos personales y profesionales que lo llevaron a perder gran parte del patrimonio acumulado durante su etapa de esplendor. "Después no me supe administrar, me enfermé, perdí mucho dinero. Yo hoy vivo al día. Hoy lo que ganamos, lo sabemos todos, son otros montos y necesitamos tres trabajos para generar lo que hacíamos antes", se sinceró sobre el cambio en el mercado laboral.

Para concluir su testimonio, el actor aclaró que su análisis no responde a cuestiones partidarias y reflexionó sobre el valor real de los bienes materiales frente a la salud. "No estoy hablando de política ni nada. Hablo de la realidad que tenemos. Yo tenía 5 motos, 3 autos, que no me servían para nada. Siempre digo: cuando me interné, el Porsche no me decía ‘te amo’", sentenció.