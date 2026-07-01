Matías Belloso, hijo de Gonzalo Belloso, fue demorado el lunes por la tarde en la localidad santafesina de Granadero Baigorria durante un operativo policial que terminó con el secuestro de un arma de fuego dentro del vehículo en el que circulaba junto a otras tres personas.

El hecho ocurrió cuando un llamado al 911 alertó sobre presuntas amenazas en la zona de Estanislao López y Pancho Ramírez. Al llegar al lugar, efectivos policiales detectaron un Peugeot 208 gris que intentó escapar, lo que derivó en una breve persecución hasta lograr su detención.

Al requisar el vehículo, los agentes encontraron un revólver calibre 22 largo debajo de uno de los asientos. Según la investigación, el arma pertenecía a otro de los ocupantes del auto, lo que fue clave para la resolución judicial posterior.

La fiscal de Flagrancia Raquel Almada ordenó la detención preventiva de los cuatro jóvenes y su traslado a la comisaría 24ª de Granadero Baigorria para su identificación e indagatoria.

Tras declarar, Belloso fue liberado al considerar la fiscalía que “no existían elementos suficientes para atribuirle un delito”, por lo que no quedó imputado en la causa.

Antecedentes y contexto

El joven de 26 años ya había estado vinculado a un episodio judicial en 2021, cuando declaró en una causa por una agresión ocurrida en un boliche de Mar del Plata. En aquel caso también recuperó la libertad tras su declaración.

Actualmente, Belloso se encuentra sin club luego de haber sido desafectado de Almirante Brown en junio de 2026, mientras la investigación por el hecho ocurrido en Rosario continúa su curso para determinar responsabilidades dentro del vehículo donde se encontró el arma.