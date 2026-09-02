River Plate continúa rearmando su plantel y concretó la salida de otro de los futbolistas que no formaban parte de los planes deportivos. Matías Galarza Fonda dejará el Millonario para convertirse en nuevo jugador del Inter Miami, donde compartirá equipo con Lionel Messi.

El mediocampista paraguayo de 24 años llegará al conjunto estadounidense después de que ambas instituciones alcanzaran un acuerdo de palabra. La transferencia se realizará mediante un préstamo que tendrá una opción de compra de USD 3 millones por el 50% de su ficha. Además, esa opción podrá transformarse en una obligación si se cumplen determinados objetivos establecidos en el acuerdo.

De esta manera, Galarza Fonda regresará a la Major League Soccer (MLS), campeonato que ya conoce debido a que durante el primer semestre de 2026 estuvo cedido en Atlanta United. Su llegada a Miami se produce además después de su participación con Paraguay en el último Mundial.

Su breve paso por River

El volante había llegado al conjunto de Núñez a mediados de 2025 procedente de Talleres de Córdoba, pero nunca logró consolidarse. En total disputó apenas 14 encuentros con la camiseta de River. Su última aparición fue el 24 de noviembre de 2025, en la eliminación frente a Racing por los octavos de final del Torneo Clausura.

Tras regresar de su préstamo en Atlanta United, Galarza Fonda quedó entre los jugadores que se entrenaban de manera diferenciada mientras el club buscaba resolver sus futuros.

Su salida forma parte de una importante depuración del plantel de River. De la nómina de 14 jugadores que no eran tenidos en cuenta, solamente permanecen Fabricio Bustos y Matías Viña, mientras que el resto encontró nuevos destinos o acordó su desvinculación.

Ahora, Galarza Fonda comenzará una nueva etapa en Inter Miami, vigente campeón de la MLS, donde tendrá como compañero a Messi y será dirigido por Cristian "Kily" González.