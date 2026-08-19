Matías Gallardo atraviesa un presente destacado en Instituto, pero River continúa ocupando un lugar especial en su carrera. El mediocampista, hijo de Marcelo Gallardo, reconoció que mantiene el deseo de regresar algún día al club de Núñez.

El futbolista realizó todas sus divisiones inferiores en River y llegó a disputar encuentros con la Reserva, aunque no logró debutar oficialmente en Primera. Tras su salida, encontró continuidad en otros equipos y actualmente se ganó un lugar importante en Instituto.

El conjunto cordobés es uno de los protagonistas del Torneo Clausura y lidera la Zona A, mientras Gallardo se consolidó como titular. Su presente volvió a poner su nombre en escena y también reavivó la posibilidad de una futura vuelta al Millonario.

Una puerta que nunca cerró

Gallardo no escondió sus sentimientos por River y dejó claro que la posibilidad de regresar continúa siendo un objetivo personal. “Uno siempre sueña con estar en River”, expresó el futbolista al referirse a su vínculo con la institución.

Mientras disfruta de su presente en Instituto, el mediocampista busca seguir creciendo y demostrando que puede tener una nueva oportunidad. Por ahora, el sueño permanece intacto: volver a ponerse la camiseta del club donde comenzó su formación futbolística.