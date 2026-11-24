El reconocido actor Matías Mayer y su novia, Sofía Angelucci, confirmaron a través de sus redes sociales que se convertirán en padres por primera vez. El intérprete argentino atraviesa un gran presente profesional tras el estreno de la serie Gordon y la segunda temporada de Barrabrava durante este 2026, sumando ahora esta enorme alegría a su vida personal junto a su pareja.

Para dar a conocer la novedad, el artista compartió un emotivo carrete de fotografías junto a Sofía y el test de embarazo positivo. En las imágenes también dejó ver que en la reciente premiere de Gordon ya se notaba la incipiente pancita de la futura mamá, acompañando la publicación con la frase: "Y de golpe se agranda la familia. Estamos esperando nuestro primer hijo y la felicidad no entra en el cuerpo".

La publicación se llenó rápidamente de mensajes de afecto por parte de sus excompañeros de Argentina, Tierra de Amor y Venganza, la exitosa ficción de Polka emitida en 2019. Desde España, Diego Domínguez comentó: "Enhorabuena hermano mío. Muchas felicidades a esos futuros papás. Os abrazo mucho y muy fuerte a la distancia", mientras que Albert Baró reaccionó escribiendo: "¡Tremendo!".

A las muestras de cariño se sumaron otras figuras del espectáculo como Juana Repetto, quien expresó: "Ay, me muero, felicitaciones", y Cachete Sierra. También dejaron sus saludos actores de la talla de Marco Antonio Caponi, Celeste Cid, Santi Talledo, Violeta Urtizberea, Mica Vázquez, Julieta Nair Calvo y Yoyi Francella, celebrando el gran momento de la pareja.

Por su parte, Darío Barassi, quien mantiene un vínculo muy estrecho con el protagonista de Gordon, escribió con afecto: "Los felicitamos y queremos mucho". Asimismo, el conductor Marley se hizo presente en los comentarios de la red social para felicitar a los futuros padres con un cálido mensaje que decía: "Muchas felicidades".

Respecto a su historia de amor, el actor relató anteriormente en el ciclo Otro Día Perdido que lleva cuatro años y medio en pareja con Sofía Angelucci. Según contó, se conocieron en un boliche y el flechazo inicial surgió gracias a una charla sobre Boca Juniors, logrando construir desde entonces una relación sólida y de perfil muy bajo, acorde a la profesión de abogada de ella.

Este gran paso familiar llega en un punto alto de la carrera artística de Matías Mayer, quien actualmente brilla en Gordon y este año encabezó Barrabrava 2. A lo largo de su trayectoria, el actor también se destacó en producciones de gran éxito como la primera temporada de ATAV, Historia de un Clan, Iosi el espía arrepentido y Un gallo para esculapio.