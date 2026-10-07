El Comité Nacional Técnico de Hockey sobre Patines confirmó que Matías Pascual no podrá participar de los World Skate Games Asunción 2026 debido a una lesión muscular. El jugador era parte de la Selección Argentina que afrontará la competencia internacional en Paraguay.

La baja fue comunicada oficialmente este martes y representa una modificación importante para el equipo argentino, que deberá afrontar el torneo sin uno de sus integrantes. En su lugar, el cuerpo técnico convocó a Giuliano Giuliani.

La lesión que dejó afuera a Pascual

Según informó el Comité Nacional Técnico de Hockey sobre Patines, Pascual quedó marginado de la competencia a raíz de una lesión muscular. El comunicado no precisó el grado de la lesión ni estableció un tiempo estimado de recuperación.

La entidad expresó su acompañamiento al jugador y destacó su compromiso durante el proceso de preparación para los World Skate Games.

“Desde el Comité Nacional Técnico de Hockey sobre Patines acompañamos a Mati, agradecemos su entrega en cada entrenamiento”, señaló el organismo en el comunicado difundido este martes.

Además, sus compañeros, dirigentes y cuerpo técnico lamentaron la situación y le desearon una pronta recuperación.

Giuliano Giuliani ocupará su lugar

Ante la ausencia de Pascual, Giuliano Giuliani será quien se sume a la Selección Argentina para disputar los World Skate Games Asunción 2026.

El reemplazo fue confirmado por el propio Comité Nacional Técnico de Hockey sobre Patines, que de esta manera completará el plantel argentino para la competencia.

La modificación se produce a pocos días del inicio de la actividad internacional, en un torneo que reunirá a las principales selecciones de hockey sobre patines y que tendrá a Argentina como uno de los equipos protagonistas.

Para Pascual, la lesión significa quedar al margen de una competencia internacional en la que tenía previsto representar a la Selección Argentina. Ahora, el objetivo estará puesto en su recuperación y en el regreso a las canchas.