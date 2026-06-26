El deporte sanjuanino sumó un nuevo capítulo histórico. Matías Reggio fue convocado oficialmente para integrar la Selección Argentina de Parkour que participará del 4º Abierto Panamericano de Parkour 2026, convirtiéndose en el primer deportista de la provincia en representar al país en una competencia internacional de esta disciplina.

El certamen se desarrollará entre el 1 y el 5 de julio en San Salvador, El Salvador, y reunirá a los mejores especialistas del continente bajo la organización de la Unión Panamericana de Gimnasia. Participarán atletas de Sudamérica, Centroamérica, Estados Unidos, Canadá y México.

Reggio competirá en la modalidad Speed, una prueba que exige recorrer un circuito de obstáculos en el menor tiempo posible, combinando potencia, precisión, velocidad y resistencia física.

El sanjuanino partirá hacia Centroamérica el próximo 29 de junio, con el respaldo de la Secretaría de Deporte, dependiente del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte.

Un desafío de nivel continental

La pista del Panamericano representará un reto inédito para el atleta. Tendrá cerca de 80 metros de recorrido, con tiempos estimados de entre 25 y 35 segundos, una exigencia superior a la de los circuitos donde habitualmente entrena.

Consciente de la magnitud de la competencia, Reggio intensificó su preparación durante las últimas semanas. El trabajo estuvo orientado a mejorar la resistencia y la ejecución técnica bajo condiciones de fatiga, buscando mantener la precisión y la velocidad hasta el final del recorrido.

La planificación también incluyó un estricto plan nutricional, basado en una alimentación rica en proteínas y suplementación específica para favorecer la recuperación y soportar las altas cargas de entrenamiento.

Ocho años de preparación y una meta clara

Matías Reggio comenzó a practicar parkour hace ocho años y su crecimiento deportivo hoy lo ubica entre los mejores exponentes del país. La convocatoria a la Selección Argentina representa el mayor logro de su carrera y un reconocimiento al trabajo sostenido durante casi una década.

De cara al Panamericano, el sanjuanino tiene un objetivo definido: terminar entre los diez mejores competidores del continente. Alcanzar esa meta no solo significaría un importante resultado personal, sino también un impulso para el desarrollo del parkour en San Juan, una disciplina que continúa creciendo y sumando practicantes en la provincia.

La histórica convocatoria de Reggio marca un antes y un después para el deporte sanjuanino y abre una nueva puerta para que más atletas locales puedan proyectarse hacia las competencias internacionales.