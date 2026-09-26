Matías Rossi volvió a marcar territorio en El Zonda. El actual líder del TC2000 se quedó este sábado con la pole position para la octava fecha de la temporada y este domingo tendrá la posibilidad de alcanzar un registro histórico: si gana, igualará a Juan María Traverso como máximo vencedor de la categoría en el circuito sanjuanino, con seis triunfos.

El piloto de Toyota registró 1m10s590 y estableció un nuevo récord para los 3.240 metros de la Quebrada Rugiente. Emiliano Stang marcó exactamente el mismo tiempo, completando el 1-2 del Toyota Gazoo Racing Argentina.

Para Rossi significó además su 31.ª pole position dentro del TC2000 y otro paso importante en un campeonato al que llegó a San Juan como puntero con 128 puntos, 31 más que Stang.

Matías Rossi puede alcanzar a Traverso en El Zonda

El dato que convierte a la carrera del domingo en una cita especial está en la historia del circuito. Traverso ganó seis veces en El Zonda y se mantiene como el piloto más exitoso del TC2000 en el trazado.

Rossi alcanzó su quinta victoria allí durante la visita de abril de 2026. Un nuevo triunfo este domingo le permitiría compartir el primer lugar de esa estadística con el “Flaco”.

La carrera comenzará a las 13 y tendrá una duración de 35 minutos más una vuelta. El antecedente inmediato favorece al piloto de Del Viso, que ya ganó este año en la pista sanjuanina.

Rossi también persigue otro récord histórico

La temporada tiene además otro desafío para el “Misil”. Rossi es seis veces campeón del TC2000, con títulos obtenidos en 2006, 2007, 2011, 2013, 2020 y 2025.

Traverso continúa como máximo campeón de la categoría con siete coronas. Por eso, Rossi busca durante 2026 un nuevo campeonato que le permita igualar otra de las marcas más importantes del automovilismo argentino.

No podrá asegurarlo todavía en San Juan, ya que después de esta fecha quedarán cuatro competencias. Sin embargo, un triunfo en El Zonda le permitiría ampliar su ventaja y salir fortalecido hacia el tramo decisivo.

Antes de pensar en la séptima corona, este domingo tendrá delante un desafío inmediato: ganar nuevamente en la Quebrada Rugiente y alcanzar las seis victorias de Traverso en uno de los circuitos más emblemáticos del país.