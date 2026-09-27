Matías Rossi pasó de quedarse con la pole position del TC2000 en El Zonda a terminar tercero después de la revisión técnica posterior a la clasificación. El Toyota Corolla Cross GR-S N° 1 no cumplió con la altura reglamentaria y el piloto recibió una penalización de 2 puestos.

La sanción modificó el resultado de la clasificación de la Carrera Homenaje a Henry Martin. Rossi había marcado 1:10.590 durante la Q2, registro con el que había quedado provisoriamente al frente y establecido la referencia de la jornada.

Emiliano Stang logró exactamente el mismo tiempo, 1:10.590, sobre el cierre de la sesión. Tras la penalización aplicada a Rossi, el piloto del Toyota Corolla Cross GR-S N° 162 quedó oficialmente con la pole position, la primera que consigue en el TC2000.

Por qué Matías Rossi perdió la pole

El cambio se produjo durante la revisión técnica posterior a la actividad en pista. Los controles determinaron que el auto de Matías Rossi no daba la altura exigida por el reglamento.

Como consecuencia, recibió un recargo de 2 posiciones y pasó del primer al tercer puesto de la clasificación. La sanción informada corresponde a puestos en el clasificador y no a una quita de puntos del campeonato.

La situación terminó alterando una clasificación en la que Rossi había sido uno de los principales protagonistas. A mitad de la Q2, el piloto de Toyota había bajado el registro hasta 1:10.590 y parecía encaminado a quedarse con el primer lugar.

Stang heredó el primer puesto en San Juan

Emiliano Stang terminó beneficiado por la sanción y fue confirmado como autor de la pole. El piloto había igualado el tiempo de Rossi cuando restaban cerca de 2 minutos para finalizar la clasificación.

Detrás de los Toyota, Lucas Carabajal quedó 4° con el Volkswagen Nivus del Halcón Motorsport, mientras que Marcelo Ciarrocchi finalizó 5° con el Fiat Pulse del ATR Racing.

La actividad continuará este domingo con el warm-up desde las 10.10. La final de la Carrera Homenaje a Henry Martin comenzará a las 13 y tendrá una duración de 35 minutos más una vuelta.