Los sanjuaninos Matías Sánchez y Manuel Armoa Morel fueron convocados a la Selección Argentina Mayor de vóley para disputar el Sudamericano 2026 en Brasil. El certamen se jugará del 15 al 20 de septiembre en Río de Janeiro y entregará al campeón el cupo de clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El experimentado armador, de 29 años, y el punta receptor, de 23, forman parte del equipo dirigido por Horacio Dileo. Ambos son jugadores fijos del actual seleccionado y afrontarán un torneo clave en el camino hacia la cita olímpica.

Argentina debuta este martes

La Albiceleste comenzará su participación este martes 15 de septiembre frente a Venezuela, desde las 14 horas. El encuentro se disputará en el estadio cubierto Maracanazinho y será transmitido en vivo por Fox Sports.

El calendario continuará el miércoles 16 ante Colombia, también a las 14. El jueves 17 Argentina enfrentará a Chile, mientras que el sábado 19 jugará frente a Bolivia, siempre desde las 14.

El domingo 20 podría llegar el partido decisivo ante Brasil, previsto para las 10 horas. Todos los encuentros serán televisados por la señal mencionada.

El plantel argentino

Además de Sánchez y Armoa Morel, el plantel argentino está integrado por Luciano De Cecco, Jan Martínez, Martín Ramos, Franco Massimino, Pablo Kukartsev, Fausto Díaz, Germán Gómez y Agustín Loser, quien será el capitán.

La nómina se completa con Luciano Vicentín, Joaquín Gallego, Luciano Palonsky y Nicolás Zerba. El equipo afrontará en Río de Janeiro el desafío de conseguir el título y, con ello, la clasificación a Los Ángeles 2028.

San Juan fue parte de la preparación

La Selección Argentina masculina pasó por San Juan durante su preparación para el Sudamericano. A fines de agosto de 2026, el equipo disputó amistosos frente a Japón B en el estadio Aldo Cantoni.

En aquellos encuentros, los sanjuaninos Sánchez y Armoa Morel fueron protagonistas del proceso previo al importante compromiso internacional. Ahora, ambos tendrán la oportunidad de representar nuevamente a la provincia con la camiseta argentina en Brasil.

El desafío ya está en marcha y tendrá como premio mayor el boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Para conseguirlo, Argentina deberá quedarse con el título del Sudamericano que se disputa desde este martes en Río de Janeiro.