El delantero de la Selección argentina Matías Soulé atraviesa uno de los momentos más especiales de su vida. El futbolista, de 23 años, fue papá por primera vez y anunció el nacimiento de Bautista, su hijo junto a su pareja, Milagros Sosa.

La noticia fue comunicada a través de las redes sociales, donde ambos compartieron las primeras imágenes del recién nacido. En una de las fotografías se puede ver a Soulé con su hijo en brazos.

“Bautista Soulé. Bienvenido amor de nuestras vidas, no sabés cuánto te amamos”, escribieron los padres primerizos en la publicación.

(Foto matiassoule11/Instagram)

El anuncio rápidamente recibió numerosos mensajes de felicitación. Uno de los primeros en reaccionar fue Paulo Dybala, compañero de Soulé en la Roma, quien escribió: “Qué ganas de conocer a Bauti”.

También dejó su saludo Camila Galante, esposa de Leandro Paredes: “Ay, por favor, felicidades, chicos. Qué hermosa familia. Los queremos, es muy hermoso”.

El nacimiento de Bautista, en plena concentración con la Selección

La llegada del primer hijo de Soulé se produjo en un momento particular para el futbolista, ya que actualmente se encuentra en Buenos Aires junto al plantel de la Selección argentina, convocado por Lionel Scaloni para la fecha FIFA.

El delantero integra la lista del seleccionado que disputará tres amistosos: ante Bolivia, Burkina Faso y Benín. Este último encuentro tendrá un significado especial porque marcará la despedida de Lionel Messi de la camiseta albiceleste.

Soulé, nacido en Mar del Plata, viene además de consolidarse como una de las alternativas ofensivas del equipo nacional. En la Roma comparte plantel con Dybala y atraviesa un buen momento en el fútbol italiano.

Los números de Soulé en la Roma

En la actual temporada, el argentino disputó seis partidos, en los que convirtió dos goles y aportó una asistencia. Desde su llegada a la Roma, a mediados de 2024, acumula 87 encuentros, 14 goles y 14 asistencias.

Ahora, mientras continúa con los entrenamientos de la Selección y se prepara para los próximos compromisos, Soulé suma un nuevo capítulo fuera de las canchas: el nacimiento de Bautista, su primer hijo.