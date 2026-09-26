Ramón Ángel Abregú, condenado a 20 años de prisión por matar a balazos a su esposa embarazada en Tierra del Fuego, quedó en libertad luego de que el Superior Tribunal de Justicia provincial declarara extinguida por prescripción la acción penal y dispusiera su sobreseimiento.

La decisión fue adoptada por mayoría el 23 de septiembre de 2026 y puso fin a un proceso judicial que comenzó con el crimen ocurrido en Río Grande en enero de 2000. Abregú había sido condenado ese mismo año, pero posteriormente se fugó de la cárcel y permaneció prófugo durante 22 años.

El crimen y la condena

El 23 de enero de 2000, Abregú ingresó a un consultorio de la clínica Cemep, en Río Grande, y disparó cuatro veces contra Eva Azulina Falcón, su esposa y quien se encontraba embarazada.

Por el hecho, el Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Norte lo condenó el 28 de septiembre de 2000 a 20 años de prisión. La sentencia fue dictada por homicidio simple en concurso ideal con aborto preterintencional y en concurso real con tenencia de arma de guerra sin la debida autorización.

El Superior Tribunal de Justicia confirmó la condena el 1 de marzo de 2001, al rechazar el recurso de casación presentado por la defensa. Sin embargo, para ese momento Abregú ya había protagonizado su fuga.

22 años prófugo

Abregú permaneció prófugo durante más de dos décadas. En octubre de 2023, 22 años después de su fuga, se presentó ante la Justicia y solicitó que se declarara prescripta la causa.

El pedido generó una nueva disputa judicial. En una instancia anterior, la Justicia había sostenido que la pena debía continuar vigente, mientras que la defensa apeló esa decisión y llevó el planteo hasta el máximo tribunal fueguino.

Finalmente, el Superior Tribunal resolvió por mayoría que durante el período en que Abregú permaneció prófugo no se produjeron actos procesales con capacidad legal suficiente para interrumpir el plazo de prescripción.

La decisión que permitió su libertad

Los jueces que votaron a favor de la prescripción tomaron como referencia el precedente “Ilarraz” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los criterios vinculados con la prescripción de la acción penal, las garantías constitucionales y los tratados internacionales.

La resolución fue respaldada por los jueces María del Carmen Battaini, Javier Muchnik y Sergio Diéguez. El magistrado Ernesto Löffler votó en disidencia.

En su voto, Löffler sostuvo que declarar prescripta la acción penal no resultaba compatible con las obligaciones asumidas por el Estado argentino en materia de derechos humanos y protección de las mujeres. También señaló que la decisión podía perpetuar patrones vinculados con la desigualdad y la violencia contra las mujeres.

Por mayoría, el tribunal declaró extinguida la acción penal, dispuso el sobreseimiento de Abregú y ordenó su inmediata libertad.