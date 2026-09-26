Por primera vez, el Museo de la Historia Urbana será escenario de un casamiento en San Juan. El espacio cultural se incorporará al programa Matrimonios Emblemáticos, una propuesta que permite a las parejas celebrar su unión en lugares vinculados con la historia, la cultura y los atractivos turísticos de la provincia.

La incorporación del museo amplía las alternativas disponibles para quienes buscan darle un marco diferente a uno de los momentos más importantes de su vida. Así, el tradicional acto del Registro Civil podrá trasladarse a escenarios que forman parte del patrimonio y la identidad sanjuanina.

Un casamiento en un lugar con historia

El Museo de la Historia Urbana se suma a una iniciativa que busca transformar la celebración del matrimonio en una experiencia vinculada con los espacios emblemáticos de San Juan.

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La propuesta Matrimonios Emblemáticos ya contempla distintos escenarios culturales, históricos y turísticos de la provincia. El objetivo es que las parejas puedan elegir lugares especiales para realizar la ceremonia y sumar un componente distintivo a la celebración.

Con esta nueva incorporación, el museo se convierte en una alternativa para quienes quieran celebrar su unión rodeados de un espacio dedicado a preservar y contar parte de la historia urbana sanjuanina.

Más opciones para dar el sí

La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Gobierno a través del Registro Civil y contempla distintas modalidades para la celebración de matrimonios. Además de las oficinas habituales, las parejas pueden acceder a ceremonias en escenarios seleccionados por su valor cultural o turístico.

El programa fue sumando progresivamente nuevos lugares de la provincia. Entre ellos se incorporaron espacios con características muy diferentes, como la Hostería de Zonda y otros sitios considerados representativos del patrimonio y los paisajes sanjuaninos.

Ahora, el Museo de la Historia Urbana tendrá su propia historia dentro de esta propuesta: será, por primera vez, el escenario elegido para celebrar un matrimonio y sumar una nueva manera de vincular el patrimonio cultural con las celebraciones de los sanjuaninos.