Matt Damon y los celos por Messi: "En casa es más importante que yo"

Matt Damon manifestó su profundo vínculo con el fútbol argentino durante una entrevista realizada en el marco del Mundial 2026. El reconocido actor estadounidense, quien se encontraba en el estadio mundialista para una transmisión de la señal Telemundo, compartió detalles sobre cómo se vive la pasión por este deporte en su ámbito familiar. El protagonista de Hollywood se encuentra casado con la argentina Luciana Barroso hace más de 20 años y juntos formaron una familia con cuatro hijas llamadas Alexia, Isabella, Gia y Stella.

Al ser consultado sobre sus preferencias futbolísticas, el artista fue contundente al declarar que "Argentina es mi equipo. Argentina y Messi es muy importante en mi casa". Esta identificación con los colores nacionales se refleja en la cotidianeidad de su hogar, donde la presencia de símbolos relacionados con el equipo albiceleste es habitual. Ante la pregunta sobre la existencia de banderas y referencias a Lionel Messi en su residencia, Damon respondió con sinceridad que "Claro que sí, claro. Más importante que yo, sí".

A pesar de su clara inclinación por el conjunto sudamericano, el actor fue visto el sábado 27 de junio en el encuentro disputado entre Colombia y Portugal. En esa ocasión, acompañó a un allegado para presenciar el duelo entre el equipo dirigido por Néstor Lorenzo y el de Cristiano Ronaldo.

Sobre esa situación particular, el artista aclaró que "Argentina es mi equipo pero hoy es Colombia porque mi amigo es de Colombia. En este juego voy por ellos". La relación entre Damon y Barroso comenzó hace más de dos décadas y se consolidó con el matrimonio tras dos años de noviazgo, integrando a Alexia, la hija mayor de ella, a quien el actor adoptó como propia.