Mauricio Laciar se sumó a la cobertura de GRUPO HUARPE con una historia bien argentina

La cobertura de GRUPO HUARPE del Mundial 2026 ya comenzó en territorio estadounidense. Mauricio Laciar tomó la posta del seguimiento periodístico desde Estados Unidos y, apenas arribó a Dallas, se encontró con una postal que refleja la pasión argentina por la Selección: un hincha con la camiseta celeste y blanca que llegó desde el otro lado del continente para vivir el torneo.

Laciar realizó una transmisión desde el aeropuerto de Dallas, donde contó sus primeras sensaciones tras el largo viaje y destacó la presencia masiva de argentinos en la ciudad. “Es impresionante, de 120 pasajeros que tenía el avión, 100 eran argentinos que venían a Dallas”, relató durante el contacto con GRUPO HUARPE.

El periodista explicó que llegó luego de un extenso recorrido que comenzó en Mendoza, continuó con una escala en Perú y luego siguió hacia Miami, antes de tomar el vuelo rumbo a Dallas. Tras varias horas de viaje y espera, finalmente se instaló en la ciudad donde continuará la cobertura del equipo de Lionel Scaloni.

Durante la salida en vivo, Laciar buscó entre los pasajeros argentinos que llegaban al aeropuerto y encontró a Federico, un joven que llevaba puesta la camiseta argentina. Al entrevistarlo, descubrió que se trataba de un cordobés por sus raíces familiares, aunque nacido en Estados Unidos.

“Soy de Puerto Alegre”, comentó Federico al ser consultado por su origen, y luego explicó que estaba en Dallas para encontrarse con familiares y acompañar a la Selección. Además, contó que ya había visto jugar a Lionel Messi y que viajó con entradas para los partidos.

La charla también tuvo un momento futbolero cuando apareció la identidad cordobesa del hincha: Federico contó que es hincha de Belgrano. El intercambio derivó en una referencia al histórico cruce entre el club de Córdoba y River, en el aniversario del descenso del equipo millonario en 2011.

Una ciudad con presencia argentina

Desde Dallas, Laciar describió el clima que se vive antes de los partidos de Argentina y señaló que la presencia de hinchas nacionales se siente en cada rincón. También adelantó que continuará la cobertura con las actividades de la Selección, el banderazo argentino previsto en la ciudad y todos los detalles del Mundial a través de los canales de Grupo Huarpe.

El periodista permanecerá en Dallas hasta después del partido de Argentina y luego continuará el recorrido hacia Kansas para seguir los entrenamientos del equipo de Scaloni, antes de trasladarse a Miami para la próxima etapa de la cobertura.

Con la llegada de Laciar, Grupo Huarpe puso en marcha una cobertura internacional que tendrá como eje la experiencia de los argentinos en Estados Unidos, el camino de la Selección y las historias que aparecen alrededor del Mundial.