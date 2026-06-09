A pocos días del inicio de la Copa del Mundo 2026, el presidente ejecutivo de la FIFA, Mauricio Macri, salió a respaldar las innovaciones reglamentarias impulsadas para esta edición y aseguró que tendrán un impacto directo en el desarrollo de los partidos. El exmandatario argentino consideró que las modificaciones apuntan a hacer el juego más dinámico, atractivo y ofensivo para los espectadores.

Entre los principales cambios se encuentra la ampliación del torneo a 48 selecciones, una transformación histórica que modifica la estructura de la competencia y aumenta la cantidad total de encuentros respecto de las ediciones anteriores.

Macri afirmó que los análisis realizados por la FIFA indican que las nuevas disposiciones favorecerán un fútbol más abierto y con mayor vocación ofensiva. En ese contexto, aseguró que las estimaciones internas proyectan un incremento cercano al 50% en la cantidad de goles convertidos durante el certamen. Según explicó, la intención es ofrecer partidos más entretenidos y con mayor emoción para el público. Según reprodujo MDZ, el dirigente destacó que las innovaciones buscan potenciar el espectáculo sin alterar la esencia del juego.

El dirigente sostuvo además que el organismo internacional viene trabajando desde hace años en distintos estudios vinculados al comportamiento táctico de los equipos y a la evolución del fútbol moderno. En base a esos análisis, la FIFA considera que el nuevo formato puede generar más oportunidades de ataque y reducir los planteos excesivamente conservadores.

Las declaraciones se producen en la antesala de una Copa del Mundo que será histórica por su dimensión. El torneo se disputará en tres países organizadores (Estados Unidos, México y Canadá) y contará con la participación récord de 48 selecciones nacionales, lo que implica una expansión sin precedentes respecto de los 32 equipos que compitieron en las últimas ediciones.

Más allá del optimismo expresado por Macri, el verdadero impacto de las modificaciones comenzará a medirse una vez iniciada la competencia. La expectativa de la FIFA es que el nuevo formato combine mayor inclusión de países con un incremento en la competitividad y el atractivo de los encuentros, un objetivo que será puesto a prueba desde el comienzo del Mundial 2026.