Mauricio Macri y Juliana Awada se reencontraron tras su separación

Seis meses después de comunicar su separación, Juliana Awada y Mauricio Macri volvieron a mostrarse en público. El escenario del reencuentro fue Europa, donde asistieron a la graduación de Valentina Barbier, hija de la empresaria y el empresario Bruno Barbier. El expresidente formó parte de la ceremonia debido al rol que ocupó como padrastro de la joven, participando de su crianza durante más de 10 años.

A través de sus redes sociales, la diseñadora publicó imágenes del evento familiar. En una fotografía colectiva junto a su exesposo Bruno, el referente del PRO y la recién graduada, Awada expresó "Felicitaciones Tini, que orgullo. Hoy te recibiste como licenciada en Administración de Empresas y Derecho".

La participación de Macri en la entrega de diplomas resalta la intención de mantener la armonía tras 15 años de vínculo matrimonial. Este encuentro se dio en el contexto del reciente romance del exmandatario con Dolores Teuly, quien brindó detalles sobre la relación hace pocas semanas. Las imágenes compartidas, que incluyen un abrazo de Awada y Macri hacia Valentina, reflejan la madurez del trato en la familia ensamblada a pesar de su actual situación civil.