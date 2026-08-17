Mauro Icardi volvió a quedar en el centro de la escena mediática luego de lanzar un fuerte descargo contra Benjamín Vicuña. El futbolista reaccionó después de que el actor chileno hablara públicamente sobre la distancia que mantiene con Magnolia y Amancio, los hijos que tuvo con la China Suárez.

El conflicto se desató luego de la participación de Vicuña en PH, Podemos Hablar, donde se refirió a cómo atraviesa la paternidad mientras sus hijos pueden encontrarse a miles de kilómetros de distancia. El actor aseguró sentirse tranquilo respecto del vínculo construido con ellos y sostuvo que nadie podría quitárselo.

Sus palabras provocaron la reacción de Icardi, actual pareja de la China Suárez, quien utilizó sus historias de Instagram para cuestionar duramente la versión del actor.

“Cuando te hacés la víctima en TV para defender una imagen que los hechos no sostienen, hay algo que no cierra”, comenzó el delantero. Luego, fue todavía más lejos y señaló que Vicuña debería preocuparse por intentar estar con sus hijos y aprovechar el tiempo disponible para compartir con ellos.

Mauro Icardi lanzó un duro descargo contra Benjamín Vicuña en redes.

Icardi apuntó contra Vicuña por el tiempo que pasa con sus hijos

En su descargo, Icardi puso el foco en la cantidad de días que, según su versión, Vicuña habría compartido con Magnolia y Amancio durante su estadía en Argentina. El futbolista afirmó que los niños llevan cerca de tres meses en el país, pero que el actor habría estado presente entre 15 y 20 días.

A partir de ese dato, cuestionó la diferencia que, según él, existe entre las declaraciones públicas del chileno y su comportamiento en privado. Incluso sugirió que la exposición televisiva podría estar relacionada con la promoción de sus proyectos profesionales.

El delantero también apuntó contra los programas de televisión argentinos y cuestionó la repercusión mediática que generan las declaraciones del actor.

El mensaje terminó con un saludo por el Día del Niño, pero la polémica no terminó allí. Minutos más tarde, Icardi realizó otra publicación acompañada por la canción Ay Ay Ay, de la China Suárez, agregando un nuevo capítulo al enfrentamiento.

El cruce volvió a exponer públicamente las tensiones alrededor de la familia ensamblada y tuvo como eje la relación de Vicuña con Magnolia y Amancio, mientras los protagonistas continúan expresando sus diferencias a través de entrevistas y redes sociales.