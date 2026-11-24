Mauro Icardi y la China Suárez volvieron a captar la atención en las redes sociales. Esta vez, la pareja eligió Uruguay como destino para disfrutar de una escapada juntos y compartir algunos momentos de su intimidad. Desde los paisajes naturales hasta las demostraciones de cariño, el futbolista publicó una serie de fotografías que no pasaron inadvertidas entre sus seguidores.

Una de las imágenes que más repercusión generó mostró a la actriz posando de espaldas, con una bikini negra, en medio de un bosque de pinos. Icardi acompañó la postal con dos palabras: "Belleza salvaje", una dedicatoria que rápidamente despertó comentarios y elogios de los usuarios.

La publicación también tuvo una respuesta de la China, quien eligió reaccionar con un "me gusta" al posteo de su pareja, sin agregar ningún mensaje público.

El futbolista publicó una fotografía de la actriz en un bosque de pinos acompañada por la frase 'Belleza salvaje'.

Pero esa no fue la única fotografía que compartió el delantero. En el carrusel también apareció otra postal de la actriz sobre un pequeño puente rojo, rodeada de viñedos. Allí, el futbolista volvió a dejarle un mensaje afectuoso: "Mi ponjita en 'Tokyo'".

Además, ambos posaron juntos frente a un molino de viento, en una imagen que Icardi acompañó con otra declaración romántica: "Dame esa sonrisa toda la vida".

Una escapada entre caballos, viñedos y naturaleza

El viaje tuvo como destino Carmelo, en Uruguay, donde la pareja disfrutó de unos días en un entorno campestre. Las publicaciones mostraron distintos rincones de la chacra, paseos al aire libre y momentos compartidos entre animales y espacios verdes.

Icardi retrató a Suárez sobre un puente rojo entre viñedos con la leyenda 'Mi ponjita en Tokyo'.

Entre las actividades también hubo recorridos a caballo y paseos en un carrito de golf. En uno de los videos que compartieron, la actriz aparece junto al futbolista mientras recorren el predio. "¿A dónde me llevás?", le preguntó ella. "A perdernos", respondió Icardi, en un intercambio que terminó con un "te amo" de la China.

La escapada también tuvo un motivo especial: ambos viajaron para asistir al casamiento de Natalia Antolín, diseñadora de moda y amiga cercana de la actriz, con Ever Míguez Schettini.

Para la celebración, la China eligió un conjunto de inspiración campestre, diseñado por la propia novia, mientras que Icardi optó por un look más informal.

Así, entre una celebración con amigos, paisajes rurales y mensajes románticos, la pareja volvió a compartir parte de su vida privada en las redes sociales. Las fotografías desde Uruguay sumaron nuevas postales a su relación y generaron una nueva ola de comentarios entre sus seguidores.