Mauro Icardi confirmó su engaño con China Suárez y Wanda Nara respondió

El conflicto mediático conocido como Wandagate reabrió un capítulo decisivo tras una serie de publicaciones que encendieron las plataformas digitales. La historia que comenzó en 2021 cuando la modelo descubrió la infidelidad de su entonces pareja en Francia sumó un nuevo episodio en las últimas horas.

Años después de aquel suceso, el delantero que se desempeñaba en la plantilla del Paris Saint Germain decidió referirse abiertamente a la fecha que cambió el rumbo de su matrimonio.

A través de sus historias digitales, el atleta publicó una fotografía del hospedaje donde ocurrió el encuentro y admitió lo sucedido de manera pública. En la imagen incluyó una frase explícita: "El tiempo pasa, pero aquella noche sigue intacta en mi memoria. Sin saberlo, el destino estaba escribiendo nuestra historia".

La reacción de la empresaria no tardó en llegar mediante la misma vía digital. Lejos de guardar silencio, la conductora compartió un fragmento audiovisual donde parodian sus frases habituales y dejó en claro su postura de indiferencia frente al mensaje de su exesposo. Sobre el contenido, escribió: "Cuando se piensa que me molesta algo que ni registré". En el material difundido se escucha la frase: "No, amor, porque yo trabajo. Chau, gordi".

De esta manera, los protagonistas reavivaron la atención de sus seguidores y demostraron que la polémica surgida hace años continúa generando repercusiones dentro del espectáculo.