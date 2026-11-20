Mauro Icardi consiguió una medida judicial contra Martín Migueles, actual pareja de Wanda Nara, que le prohíbe acercarse al futbolista y mantener cualquier tipo de contacto con él. La resolución fue dictada por la Justicia de Tigre este viernes 20 de noviembre, luego de que el delantero insistiera con el pedido de protección que inicialmente había sido rechazado.

La decisión establece que Migueles deberá mantenerse a una distancia mínima de 100 metros de Icardi y no podrá acercarse a menos de 300 metros de su domicilio, ubicado en el barrio privado La Isla, en Nordelta. Además, la restricción alcanza cualquier otro lugar en el que se encuentre el futbolista o donde establezca su residencia.

El magistrado también dispuso que el empresario no podrá comunicarse con el delantero por ningún medio. La prohibición incluye llamadas telefónicas, mensajes, redes sociales, encuentros personales y comunicaciones a través de terceras personas.

Según consta en la resolución judicial, las medidas tendrán una duración de 45 días corridos desde la notificación efectiva a Migueles. En caso de incumplimiento, podría quedar involucrado en una investigación por desobediencia, delito contemplado en el artículo 239 del Código Penal.

Por qué Mauro Icardi pidió una restricción contra Martín Migueles

El conflicto judicial tiene como antecedente un episodio ocurrido el viernes 6 de noviembre en la vivienda de Icardi, en Nordelta. Aquella jornada, Wanda Nara se presentó en el domicilio para buscar a sus hijas y se produjo una situación de tensión que involucró a distintas personas del entorno familiar.

En medio de ese operativo, Migueles protagonizó un fuerte cruce verbal con el futbolista. Según la denuncia presentada por Icardi, el empresario lo habría amenazado con agredirlo físicamente frente a efectivos policiales.

El delantero registró parte del intercambio con su teléfono celular y posteriormente presentó ese material ante la Fiscalía de Tigre como elemento de prueba. En el audio difundido públicamente se escuchan frases intimidatorias dirigidas al jugador, mientras los policías intentaban intervenir para evitar que la discusión escalara.

A partir de ese episodio, Icardi recurrió a su abogado penalista, Francisco Oneto, para solicitar una prohibición de acercamiento contra la actual pareja de su expareja.

La Justicia había rechazado el primer pedido

La resolución de este viernes llegó después de un primer revés para el futbolista. El 17 de noviembre, el juez había rechazado inicialmente la solicitud de una medida cautelar contra Migueles.

Sin embargo, la defensa de Icardi volvió a insistir con el planteo y aportó nuevas actuaciones al expediente. Después de analizar esos elementos, el magistrado consideró que correspondía establecer medidas preventivas para evitar nuevos episodios de conflicto.

La causa se encuentra bajo investigación por presuntas amenazas. La restricción de acercamiento constituye una medida cautelar y no representa una condena ni determina por sí misma la responsabilidad penal de Migueles.

De esta manera, el enfrentamiento entre Mauro Icardi, Wanda Nara y el entorno de la conductora suma otro capítulo judicial, esta vez con una prohibición concreta que limita el acercamiento y la comunicación entre el futbolista y la pareja de su expareja.