Mauro Icardi se presentó este jueves en la Fiscalía de Tigre para declarar en la causa iniciada tras la denuncia de Wanda Nara por presuntas lesiones leves contra una de sus hijas. El futbolista negó que haya existido un episodio de violencia y, según explicó su abogado Francisco Oneto, aportó videos y otras evidencias durante su presentación.

A la salida de la fiscalía, el letrado brindó detalles sobre la declaración y explicó que su defendido dio su versión de lo ocurrido el viernes 6 de noviembre en su casa de Nordelta. La investigación continúa para esclarecer los hechos denunciados.

Qué dijo Icardi sobre la discusión

Oneto contó que Icardi negó las acusaciones de agresión y sostuvo que el conflicto se originó por una discusión relacionada con una salida que su hija quería realizar. “Mauro declaró que esa noche no ocurrió nada, que ese día no ocurrió nada, que simplemente fue una cuestión de una juntada que quería tener la nena y que él se la negó y se armó toda la discusión por eso”, explicó el abogado.

Además, el representante legal confirmó que durante la declaración entregaron elementos para respaldar el relato del futbolista. “Se aportó una cierta cantidad de evidencias, videos y demás”, indicó, aunque no brindó precisiones sobre el contenido del material.

La restricción de acercamiento y la apelación

Durante el contacto con la prensa, Oneto también fue consultado sobre una posible denuncia de Icardi contra Martín Migueles, actual pareja de Wanda Nara, por presuntas amenazas. El abogado evitó confirmar esa información y la calificó como una especulación.

Por otra parte, aclaró que todavía no hubo una resolución sobre la apelación presentada contra la restricción de acercamiento que pesa sobre el futbolista. “No se proveyó todavía el escrito de apelación. La restricción fue apelada”, señaló.

Al finalizar, el abogado manifestó su conformidad con la atención recibida en la fiscalía y destacó que pudieron exponer su versión. Ahora, la defensa espera que se resuelva la presentación realizada sobre la medida vigente.