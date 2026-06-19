Mauro Icardi dejó sola a su hija Francesca y no fue a su acto escolar

La graduacion de Francesca, la hija mayor de Wanda Nara y Mauro Icardi, se transformo en un momento de gran sensibilidad familiar marcado por la ausencia del futbolista. Valentino Lopez fue quien compartio los registros de esta etapa cumplida, donde se pudo ver a la madre rodeada de sus hijos y contando con la presencia de Martin Migueles. El acompañamiento de Migueles despeja dudas sobre su vinculo actual con la conductora, luego de haber sido visto tambien durante el reencuentro del deportista con las niñas tras su llegada al pais.

Aunque Icardi se encuentra descansando en Argentina junto a la China Suarez, no formo parte del festejo de su hija. Segun la disposicion judicial vigente, las menores estan bajo su cuidado hasta el proximo 27 de junio. Esta situacion genero sorpresa en el programa televisivo de Moria Casan, donde Nazarena Di Serio manifesto “¿Dónde está Icardi? Es un evento muy importante, el egreso de la nena del colegio”.

La respuesta a este interrogante llego de la mano de Gustavo Mendez, quien mantiene cercania con el entorno del jugador. El periodista explico que “Icardi está en el país. Tengo información que no puedo mencionar. Fue un conflicto que tuvieron Wanda Nara y Mauro Icardi por este tema del colegio”. Con estas revelaciones, queda descartada la supuesta tregua que se habia intentado instalar en los medios durante los ultimos dias.

El escenario se vuelve mas complejo mientras se espera una resolucion del juez Hagopian en el marco de la disputa legal que enfrenta a la ex pareja. Apenas poco tiempo antes, la China Suarez y Mauro Icardi habian compartido una jornada con las hijas de Nara para apoyar a Rufina, pero este nuevo desencuentro escolar vuelve a poner en alerta al circulo familiar.