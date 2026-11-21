Tras la difusión de la fuerte discusión entre Wanda Nara y la China Suárez, el programa DDM reveló una grabación inédita donde Mauro Icardi se enfrenta a los efectivos policiales. En el material audiovisual se observa el momento exacto en que el futbolista se niega de forma rotunda a entregar a Francesca, su hija mayor de 11 años, durante un tenso operativo en su vivienda de Nordelta.

Al comienzo del registro fílmico, el delantero le explica su versión de los hechos a un oficial asegurando que retiró temprano del colegio a sus dos hijas para llevarlas al barrio privado. Según el relato del jugador, el conflicto familiar se desató porque la menor pretendía regresar hacia Capital Federal para asistir a una reunión con amigos y un supuesto noviecito, algo a lo que él se opuso terminantemente.

El deportista detalló ante las autoridades cómo escaló la situación tras quitarle el teléfono celular a la niña por llamar llorando a su madre. "Le dije que no la iba a llevar (a la juntada) [...] Agarró la computadora y le mandó un mensaje a la madre diciendo que yo le había pegado", aseguró el futbolista explicando el origen de la denuncia por presunto maltrato.

Para sostener su inocencia frente a los uniformados, el jugador remarcó que poseía un aval judicial para permanecer con las menores hasta el 16 de noviembre y desmintió cualquier tipo de agresión física. "Es más, se quedó acostada y yo salí con mi otra hija a dar una vuelta en barquito, tengo hasta la foto y el horario", expresó el delantero para respaldar su coartada ante los agentes.

Asimismo, el futbolista sostuvo que Francesca ya había inventado un episodio similar semanas atrás con la intención de volver junto a Wanda Nara y citó una supuesta evaluación profesional. "La psicóloga del Ministerio Público me dice: ‘Francesca es muy compleja porque intenta manipular a todos’", lanzó el deportista mencionando directamente a la licenciada Fernanda Mattera durante su descargo policial.

La tensión en el domicilio aumentó drásticamente cuando un oficial regresó tras comunicarse con la Justicia para transmitirle las directivas vigentes. "Hablé con el fiscal y me dijo que te pregunte si querés entregar a la nena de buena manera o que le pregunte a la nena qué quiere hacer", le comunicó el agente desencadenando la furia inmediata del jugador.

Ante el planteo de las autoridades, el delantero se mostró inflexible y cuestionó la autoridad de la menor para tomar decisiones sobre su traslado. "La nena tiene 11 años, no decide. Tienen que venir con una orden del juez para entregarla. Están bajo mi responsabilidad", respondió el futbolista, quien además ironizó diciendo: "Yo quiero tener uno que me abanique todo el día y no lo tengo".

Cuando los efectivos le informaron que la menor debía retirarse junto a su madre luego de realizar el control médico correspondiente, el deportista elevó aún más el tono de su reclamo. "Terminan de revisarla y se queda acá. No la autorizo a salir con la nena porque está bajo mi responsabilidad", advirtió el jugador desafiando abiertamente el procedimiento dispuesto por la Justicia.

Lejos de acatar la orden judicial transmitida por los oficiales en el lugar, el futbolista lanzó exabruptos contra el funcionario a cargo de la causa y amenazó con iniciar acciones legales por secuestro. "Me chupa un hu… lo que diga el fiscal, decíselo así, que venga y haga un acta. No se va a ir", sentenció el delantero visiblemente alterado frente a las cámaras.

En medio del caos, la actriz Eugenia Suárez cobró un rol central al comunicarse telefónicamente con la abogada Lara Piro para coordinar la estrategia legal de su pareja. "Que llame ya a un médico legista y que constate que no tiene nada, porque se va a ir de acá y le va a hacer algo para que parezca que le pegaste", le indicó la artista al futbolista en referencia a Wanda Nara.

Mientras el operativo continuaba desarrollándose en la propiedad, la actriz sumó mayor tensión al cuestionar la actitud de la conductora dentro del vehículo sanitario. "Está metida en la ambulancia con Wanda, sabés cómo le debe estar diciendo: ‘Ay mi amor’", comentó la artista antes de volver a advertirle a su pareja sobre las posibles consecuencias legales si la menor abandonaba el predio.

Por su parte, el delantero mantuvo su postura intransigente frente a los policías mientras continuaba dialogando en línea directa con la letrada Lara Piro. "¿Quieren más circo? Les voy a seguir el circo hasta mañana, me quedo parado en la puerta hasta mañana, no tengo problemas. Quiero que en el acta conste que la nena dijo adelante de todos que fue mentira", exigió el jugador.

Hacia el final de la grabación difundida en televisión, la actriz volvió a intervenir para describir la profunda angustia que atravesaba la hija menor de la expareja frente al escándalo. "Me desespera que Isi está llorando y me dice ‘no entiendo por qué miente así’", expresó la artista sobre la reacción de la niña ante el conflicto familiar.

Para cerrar su intervención en el polémico video, Eugenia Suárez volvió a apuntar contra las verdaderas intenciones de la hija mayor del futbolista tras frustrarse sus planes sociales. "Lo único que quería Fran era ir a la juntada de adolescentes y volver, y como no le salió puso eso", concluyó la actriz respaldando por completo la versión de su pareja.