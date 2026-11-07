Mauro Icardi es investigado por golpear brutalmente a su hija de 11 años

El conflicto legal entre los famosos sumó un nuevo capítulo judicial luego de que Wanda Nara formalizara una denuncia penal contra Mauro Icardi en la Comisaría 4° de Tigre por presuntas lesiones ocurridas en la propiedad de Nordelta que el futbolista habita junto a la China Suárez. La causa quedó radicada en la fiscalía de género a cargo de Julio Petrucci tras la intervención policial en el domicilio.

El periodista Mauro Szeta detalló en LAM el origen de la actuación judicial sobre el hecho: "Lo que hay hasta ahora es una denuncia que radica Wanda Solange Nara ante autoridades de la Comisaría 4° de Tigre, que intervienen por jurisdicción". El cronista contó que la conductora se habría enterado del presunto episodio "por un mensaje de WhatsApp que su hija de 11 años le manda por computadora".

Sobre las medidas dispuestas por la Justicia para verificar el cuadro presentado por la denunciante, el especialista explicó: "Lo que disponen a partir de la denuncia es avisarle al fiscal de género, Julio Petrucci, que es el mismo que intervino en una denuncia anterior de Wanda contra Mauro". El proceso sumó un peritaje clave sobre la menor de edad para constatar lo presuntamente sucedido y asegurar su resguardo dentro de la vivienda.

Respecto del procedimiento oficial y la actitud del deportista ante las autoridades que acudieron al lugar, el cronista indicó: "Lo que el personal policial deja asentado es que cuando intervienen y dicen poner a resguardo a la menor, Mauro Icardi estaba en la vivienda y no quiso entrevistarse con el personal policial". Esta postura quedó registrada formalmente en el acta labrada en el lugar.

La fiscalía resolvió avanzar en la investigación para fundamentar la causa penal: "El fiscal dijo, como primera medida, que le tomen declaración extensa a Wanda Nara y ordenó un reconocimiento médico legal. Lo que hacen de rutina, es decirle a Mauro Icardi que queda notificado de que tiene una causa penal, es decir que a partir de este momento empieza a ser investigado por el delito de lesiones".

Para fundamentar si existieron agresiones físicas, el especialista aclaró el rol de los profesionales en la causa: "Va a ser muy importante la intervención, que ya dispuso el fiscal de la causa Julio Petrucci, de un médico legista". En relación a la tarea que desempeña el personal de salud, agregó: "Es una persona del ámbito médico que revisa y constata si existen lesiones. Un médico legista constata golpes".

La continuidad de la causa judicial contempla además la instancia de declaración de la niña: "Lo que va a definir la historia es la cámara Gesell a la menor, si el fiscal la dispone, pero para hacerla primero hay que hacer una entrevista psicológica a la misma menor". Asimismo, la fiscalía convocó a especialistas del área social: "Le dan intervención al sistema de emergencia social. Eso no es menor porque es el equipo interdisciplinario que puede evaluar si hubo riesgo o no, contexto ambiental y un montón de aspectos que van a ser evaluados por el fiscal".