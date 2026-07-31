Luego de que la Justicia italiana autorizara a Wanda Nara a tramitar los nuevos pasaportes de sus hijas sin necesidad de contar con su firma, Mauro Icardi publicó un extenso descargo en sus redes sociales para explicar los motivos por los que se opuso a la gestión de la documentación.

El delantero aseguró que su negativa nunca tuvo como objetivo impedir que las niñas viajaran, sino evitar que fijaran residencia en Argentina, ya que considera que ese país no representa el lugar donde crecieron.

"Me opongo a que vivan en Argentina", expresó Icardi, quien sostuvo que sus hijas nacieron y se criaron en Italia y que, a su entender, ese es el entorno donde deberían continuar desarrollando su vida.

Su respuesta tras el fallo judicial

El futbolista realizó la publicación pocas horas después de que el Tribunal de Milán resolviera habilitar la emisión de los pasaportes con la autorización de la jueza, reemplazando la firma paterna ante la falta de consentimiento. La resolución permitió que Wanda Nara pueda avanzar con el trámite para que las menores cuenten nuevamente con la documentación necesaria.

En su descargo, Icardi sostuvo además que la resolución judicial debe interpretarse en el contexto del proceso que mantiene con su expareja y remarcó que continuará defendiendo sus derechos como padre.

El conflicto entre ambos suma así un nuevo capítulo judicial, en medio de la disputa por el cuidado de sus hijas y las diferencias sobre el lugar donde deberán vivir en el futuro.