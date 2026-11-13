Mauro Icardi golpeó salvajemente por usar el télefono en la madrugada

Mauro Icardi y Wanda Nara suman un nuevo capitulo a su conflicto tras conocerse detalles de la declaracion judicial del futbolista sobre su hija Francesca. En el programa Sálvese quien pueda de América TV, los panelistas analizaron el episodio y revelaron la inquietud que existia en el entorno por el vinculo de la menor con un joven mayor.

Durante el ciclo televisivo, Martín Salwe explico que el delantero utilizo una expresion particular al referirse al muchacho ante la Justicia. "Mauro, hoy cuando declara, lo llama noviecito", señalo el panelista. Por su parte, Yanina Latorre opino sobre como manejar estas situaciones sin llegar a medidas extremas. "La idea es sentarte con la madre, si se puede, con una psicóloga y la nena y explicarle que eso no está bien", expreso la conductora.

Mas adelante, Salwe leyo fragmentos de la declaracion que involucran tambien a la licenciada Fernanda Matera y a la madre de la adolescente. "La madre, hace un mes atrás, dejó escrito que estaba preocupada por el comportamiento de F", cito el periodista. Ademas, agrego que el escrito detallaba que la joven estaba muy enamorada de un amigo de sus hermanos mayores que asiste al mismo colegio y que mantenia comunicaciones de 7 horas de madrugada.

Finalmente, Majo Martino revelo como se desencadeno el problema en la vivienda del deportista cuando encontro a la niña despierta y con el telefono encendido marcando 7 horas de conexion, lo que luego le impedia levantarse para ir a clases. "Entonces le saca el teléfono a la nena, le dice: 'No podés estar todas las madrugadas despierta, hablando con este chico', que no sabía en qué tono podían hablar, y ahí es donde Francesca se enoja", concluyo la panelista tras aclarar que guardo el dato por respeto hasta que el tema tomo estado publico.