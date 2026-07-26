Mauro Icardi volvió a quedar en el centro de la escena luego de publicar una serie de mensajes en sus redes sociales que muchos seguidores interpretaron como indirectas hacia Wanda Nara, en medio del conflicto judicial que mantienen por cuestiones familiares.

El delantero se encuentra de viaje en Italia junto a la China Suárez, luego del robo ocurrido en la casa de campo de Milán donde se encontraban las dos hijas que tiene en común con la mediática.

Durante su estadía, Icardi compartió imágenes de distintos momentos del viaje, aunque lo que más llamó la atención fueron las frases que publicó en sus historias de Instagram.

Los mensajes que generaron polémica

Desde el interior de una exclusiva tienda de lujo de Louis Vuitton, el futbolista fotografió una de las vidrieras del lugar y escribió junto a varios emojis de caritas sonrientes:

Los irónicos posteos de Mauro Icardi contra Wanda Nara. (Foto: Instagram/mauroicardi)

“¿Alguien sabe si para ir de compras en Italia también le tengo que pedir permiso al juez argentino?”.

Horas después, volvió a utilizar sus redes para realizar otra publicación desde un restaurante.

En esa oportunidad, compartió una imagen de la mesa donde se encontraba y agregó:

“¿Puedo cenar o necesito resolución de la Justicia?”.

Las frases rápidamente generaron repercusión entre sus seguidores, quienes interpretaron que estaban vinculadas con las diferentes medidas judiciales que se dieron en los últimos meses alrededor del conflicto familiar con Wanda Nara.

Un nuevo capítulo en el conflicto

La relación entre Icardi y Wanda Nara continúa atravesada por disputas legales y mediáticas, con distintas resoluciones judiciales relacionadas con la familia y la convivencia con sus hijas.

En este contexto, las nuevas publicaciones del futbolista volvieron a instalar la tensión entre ambos, mientras Icardi continúa su viaje por Europa acompañado por la China Suárez.