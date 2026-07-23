Mauro Icardi le enseñó a sus hijas que Wanda Nara "las secuestró"

La crisis familiar entre Mauro Icardi y Wanda Nara sumó un nuevo episodio de tensión tras el robo sufrido en Milán que dejó a sus hijas sin documentos y varadas en Italia. Según información brindada por el periodista Santiago Riva Roy en El Diario de Mariana, se conocieron audios donde las menores le solicitan al futbolista la firma necesaria para retornar a la Argentina. Ante la falta de respuestas iniciales de Mauro, Wanda Nara les pidió a las niñas que contactaran directamente a su padre para intentar destrabar el conflicto.

En uno de los registros de voz, una de las niñas le manifestó su preocupación por la imposibilidad de viajar diciendo "Si no firmas eso, no puedo volver, los chicos ya se fueron con Maxi, si no firmas no podemos volver".

La respuesta de Icardi se centró en la gestión de sus representantes legales y en cuestionar acciones previas de la madre de las pequeñas. El deportista intentó tranquilizarlas al expresar "No te preocupes, no me van a poner ninguna multa. Para eso están mis abogados".

La conversación escaló cuando el delantero comparó la situación actual con el traslado de las menores desde territorio turco. En ese contexto, Icardi les aseguró "Si no le pusieron una multa a tu mamá por secuestrarlas a las dos de Turquía, no te preocupes que a mí no me ponen ninguna multa". Actualmente, la posibilidad de que las dos niñas abandonen Europa depende exclusivamente de que el padre autorice los trámites migratorios pendientes tras el asalto.