Mauro Icardi respondió judicialmente a la denuncia presentada por Wanda Nara por presuntas lesiones contra su hija Francesca. Después del allanamiento realizado este domingo en su vivienda de Nordelta, los abogados del futbolista difundieron un comunicado en el que negaron que haya agredido a la menor y cuestionaron el operativo policial.

“Mauro Icardi jamás le pegó a su hija”, afirmaron sus representantes legales en el escrito que el propio delantero compartió en sus redes sociales.

Uno de los principales argumentos de la defensa es el informe del servicio de emergencias que asistió a la niña. Según señalaron los abogados, el documento indicó que no se constataron lesiones. Además, explicaron que la referencia a una molestia en la rodilla correspondía a una lesión preexistente.

En el comunicado también manifestaron su preocupación por la exposición de las menores en medio del conflicto entre los adultos. “Lamentamos, una vez más, que las niñas queden expuestas como instrumento de una disputa entre adultos”, expresaron.

Comunicado de los abogados de Mauro Icardi.

La defensa cuestionó el allanamiento en Nordelta

Otro de los puntos centrales del descargo estuvo relacionado con el procedimiento realizado en la denominada “Casa de los Sueños”, ubicada en el barrio privado La Isla.

La Policía Bonaerense ingresó a la propiedad por orden del juez de Garantías Orlando Abel Díaz y secuestró una computadora MacBook, un teléfono iPhone 17 Pro, una mochila con útiles escolares y un carnet de socio de River Plate.

Los abogados consideraron innecesario el operativo y sostuvieron que los elementos podían haberse obtenido mediante una orden para que fueran presentados voluntariamente, bajo apercibimiento de secuestro.

“Entendemos, por eso, que la medida buscó ser más efectiva que eficaz”, cuestionaron.

También rechazaron que existiera riesgo de eliminación de información en los dispositivos. Según plantearon, la tecnología forense actual permite recuperar datos borrados, por lo que no consideraron justificado el procedimiento.

Icardi pidió que se realicen pericias sobre los dispositivos

La defensa aseguró que tiene especial interés en que los elementos secuestrados sean analizados por especialistas. En ese sentido, solicitó a la Fiscalía que los conserve bajo su custodia y responsabilidad hasta que se realicen las pericias correspondientes.

“Somos los primeros interesados en que esos dispositivos sean peritados, porque de ellos surgirá que los hechos no ocurrieron como han trascendido públicamente”, sostuvieron.

Además, pidieron que los dispositivos no sean entregados a la otra parte para evitar cualquier posible alteración de las pruebas.

Qué dijeron sobre la situación judicial del futbolista

En otro tramo del comunicado, los abogados desmintieron las versiones que circularon sobre una posible detención de Icardi.

“Es falsa. El Juzgado de Garantías interviniente concedió a Mauro Icardi la eximición de prisión. No existe orden de detención en su contra”, aclararon.

El beneficio judicial le permite permanecer en libertad mientras continúa la investigación, aunque no implica el cierre de la causa ni determina su inocencia.

La denuncia se originó por un episodio ocurrido el viernes 6 de noviembre en la vivienda del futbolista, luego de que Francesca se comunicara con su madre para pedir ayuda. Wanda Nara denunció ante las autoridades presuntas agresiones y el caso quedó bajo investigación de la Fiscalía de Género de Tigre.

Mientras avanza el expediente, continúa vigente la prohibición de acercamiento y contacto de Icardi con su hija por un plazo de 45 días.

El comunicado de los abogados concluyó con un pedido a los medios de comunicación para que respeten la intimidad y la identidad de las menores involucradas.