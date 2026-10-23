Mauro Icardi no tiene club y analiza retirarse del fútbol: ¿culpa de la China?

Hay una gran incertidumbre y preocupación alrededor de Mauro Icardi tras la delicada información que reveló Gustavo Méndez sobre su futuro laboral. El delantero rosarino se encuentra libre desde julio, luego de terminar su contrato con el Galatasaray el 30 de junio, habiendo jugado su último partido oficial como titular el 17 de mayo.

El futbolista de 33 años se entrena por su cuenta en el gimnasio de la "casa de los sueños" de Nordelta, donde vive con la China Suárez, mientras mantiene conversaciones con distintos clubes y empieza a bajar sus pretensiones de dinero al no recibir ofertas por la fortuna en euros que pretendía. Su vida transcurre entre viajes y paseos mientras espera concretar un pase.

En el programa de Moria Casán por El Trece, el periodista Gustavo Méndez aseguró que "hay que soltar. Wanda tiene que soltar a Icardi, que se puede dar el lujo de no trabajar". Asimismo, el panelista informó que el delantero "no va a tener equipo, no va a trabajar hasta diciembre, se va a tomar todo este tiempo para pensar a dónde ir" hasta finales de 2026.

El periodista explicó que "él quiere jugar en Italia porque se quiere retirar y quedarse a vivir ahí con la China y con los hijos", e insistió en que "se va a tomar este tiempo". Mientras su futuro sigue siendo una incógnita, las imágenes de sus vacaciones en México publicadas en Instagram mostraron una incipiente panza que generó comentarios sobre su forma física.