Mauro Icardi quedó inhabilitado preventivamente para conducir luego de la difusión de un video publicado por la China Suárez en las redes sociales. El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires intervino por considerar riesgosa la situación registrada mientras el futbolista estaba al volante y, además, constató que su licencia se encontraba vencida.

En las imágenes se observa a la actriz sentada sobre la ventanilla de un vehículo en movimiento, sin cinturón de seguridad y con gran parte del cuerpo fuera del automóvil. Icardi aparece conduciendo mientras ella canta y posteriormente le da un beso.

Desde el Ministerio de Transporte bonaerense señalaron que la conducta puso en riesgo la integridad de la actriz, de los demás ocupantes y de terceros. También consideraron negligente que el conductor continuara circulando mientras se desarrollaba esa maniobra.

Qué pasará con la licencia de Mauro Icardi

Al analizar el caso, las autoridades constataron que la licencia de conducir del delantero estaba vencida. De acuerdo con Ciudad Magazine, voceros de Transporte indicaron que había perdido validez en mayo de 2019.

La inhabilitación implica que, si Icardi quiere obtener una nueva licencia, deberá realizar el trámite en la jurisdicción correspondiente a su domicilio en la provincia de Buenos Aires. Antes de volver a conducir deberá someterse a una evaluación para determinar si está psíquicamente apto.

El video que desató la polémica

La grabación había sido compartida por la China Suárez este domingo. La publicación rápidamente generó repercusión entre sus seguidores, especialmente por la posición en la que viajaba la actriz mientras el vehículo estaba en movimiento.

Hasta este lunes por la tarde, ni Icardi ni la China Suárez habían realizado una aclaración pública sobre la decisión adoptada por las autoridades bonaerenses.