Mauro Icardi reveló si Wanda Nara es la culpable de que no encuentre club

Mauro Icardi reapareció públicamente tras finalizar su contrato con el Galatasaray y quedar en condición de jugador libre. El delantero argentino concedió una entrevista exclusiva a un medio italiano para repasar su carrera, analizar su futuro profesional y referirse a su vida personal. En la conversación nombró de manera directa a Wanda Nara al repasar los cambios recientes en su vida privada.

Durante la charla, el atacante reconoció que recibió propuestas de diferentes mercados europeos durante el último mercado de pases, pero prefirió esperar la oportunidad adecuada. "He recibido ofertas, pero preferí esperar antes que aceptar un proyecto con el que no estuviera totalmente comprometido", explicó el deportista sobre su actualidad laboral. También expresó su deseo de volver a competir al máximo nivel europeo con un proyecto que lo apasione.

Al recordar su etapa en el Inter de Milán, el jugador admitió que su salida estuvo marcada por situaciones complejas e institucionales difíciles. "El final fue doloroso, y me gustaría cerrar el círculo de otra manera", reconoció sobre su paso por el club italiano donde supo ser capitán y goleador. Además, el protagonista hizo autocrítica sobre la gestión de aquellos momentos y confirmó que debió afrontar dolores físicos importantes durante su etapa en la institución milanesa.

El futbolista también respondió a las críticas sobre su profesionalismo y la alta exposición mediática vinculada a su vida privada. "Quienes han trabajado conmigo saben cómo entreno, cómo me relaciono con el equipo y cuánto me importa ganar", aseguró con firmeza. "A quienes piensan que ya no tengo nada que aportar, les digo que estoy deseando demostrarlo adentro de la cancha", agregó para ratificar su compromiso absoluto con la actividad profesional.

Hacia el tramo final de la entrevista, Mauro Icardi abordó los detalles de su situación sentimental actual y el vínculo legal definitivo con su expareja. "Es un buen momento", expresó al referirse al plano afectivo y al impacto del proceso legal. "El divorcio en Italia cerró un capítulo importante y hoy miro hacia adelante con serenidad", sentenció al mencionar el cierre de esa etapa y su presente junto a la actriz Eugenia la China Suárez, con quien comparte su nueva vida personal.