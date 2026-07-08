Mauro Icardi reveló una nueva pista sobre el amante de Diego Latorre

La disputa entre Mauro Icardi y Yanina Latorre alcanzo un nivel de tension mayor con la aparicion de un nuevo mensaje en las plataformas digitales del deportista. Tras un periodo de silencio por parte de la conductora, el jugador de futbol decidio retomar su estrategia de difundir informacion sugestiva sobre el entorno familiar de la panelista.

El mensaje comenzo con una provocacion directa al escribir "Aruzza, qué calladita estuviste hoy!!!" y continuo buscando la participacion de sus seguidores mediante la pregunta "¿Cómo venimos con el enigmático? ¿Alguna idea?".

El nucleo del ataque se centro en una insinuacion vinculada a la vida privada de Diego Latorre. El futbolista publico lo que denomino como "Segunda pista: si saco de noche a pasear a los perros, ¿crees que alguna odontóloga me atenderá?".

Esta frase estuvo acompañada por un fragmento de video de un programa de Bondi Live donde la pareja recordaba situaciones en las que el exfutbolista tardaba demasiado tiempo al salir con su mascota. En ese material, la mujer detallaba que decidio buscarlo en auto ante la sospecha de un engaño.

Con estos elementos, el delantero intento señalar a una profesional de la salud que viviria en el mismo barrio cerrado que los afectados. Icardi mantuvo una regularidad temporal al publicar este contenido exactamente 24 horas despues de su intervencion anterior.

Por el momento, la conductora no brindo respuestas ni realizo declaraciones publicas respecto a estos datos que buscarian desestabilizar su matrimonio. Pareciera que el deportista tiene las publicaciones programadas o utiliza una alarma para difundir la informacion y mantener el interes en el conflicto mediatico.