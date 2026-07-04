El enfrentamiento entre Mauro Icardi y Yanina Latorre sumó un nuevo capítulo con una serie de publicaciones en redes sociales. El delantero respondió a los mensajes de la conductora y difundió un extenso descargo en el que lanzó acusaciones personales y una frase que rápidamente generó repercusión: "A vos te voy a hundir, y con cosas reales".

La disputa comenzó durante la jornada cuando Latorre realizó varias publicaciones en sus historias de Instagram. Primero compartió una imagen con la frase "Qué silencio" y luego escribió: "Tengo otra mala noticia para el crack". Más tarde publicó una fotografía de Icardi junto a la China Suárez y comentó: "Tendrían que amarme. Para llevarme la contra se reconciliaron".

El descargo del futbolista en su cuenta de Instagram.

Las publicaciones motivaron la respuesta del futbolista, quien utilizó su cuenta de Instagram para contestarle directamente. En el inicio de su mensaje cuestionó la cobertura que la periodista realizó sobre su vida personal y señaló la cantidad de comentarios y programas que le dedicó durante las últimas horas.

"¿Qué pasó Aruzza? ¿Andás nerviosa?", escribió Icardi, utilizando el apellido de soltera de la conductora. Luego agregó que, pese a sostener que el tema "ya no vende", continuó hablando de él en televisión, radio y redes sociales.

Con el correr del mensaje, el delantero elevó el tono del enfrentamiento. Aseguró contar con supuestas pruebas relacionadas con la vida privada de la familia Latorre y escribió: "¿Querés que hablemos de pruebas? Pruebas son las que tengo yo de la novia/amante fija de tu marido en Miami".

Más adelante llegó la frase que concentró la mayor repercusión. "A vos te voy a hundir, y con cosas reales", afirmó el futbolista, aunque aclaró que no publicaría el material que asegura tener por respeto a la familia de la conductora. El mensaje fue firmado únicamente con sus iniciales: "M.I.".

Horas después, Yanina Latorre llevó el conflicto a la pantalla de SQP (América TV), donde volvió a responderle y convirtió el enfrentamiento en el eje principal del programa. Allí ratificó sus críticas hacia el futbolista y dejó abierta la posibilidad de continuar con el intercambio público.

El nuevo episodio se suma al cruce que ambos mantienen desde hace varios días, en medio de las versiones sobre la relación entre Icardi y la China Suárez. Hasta el momento, ninguno de los dos dio señales de poner fin a la discusión, que continúa desarrollándose tanto en televisión como en las redes sociales.