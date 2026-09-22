Mauro Icardi y la China Suárez, ¿al borde de la separación por un escándalo?

La polémica entre Mauro Icardi y la China Suárez sumó un nuevo capítulo que encendió las alarmas sobre el presente de la pareja y reavivó los rumores de una inminente separación, tras la difusión de un video que provocó la intervención de las autoridades.

Todo comenzó cuando la actriz compartió una secuencia en sus redes sociales donde se la veía cantando y asomándose por la ventanilla del vehículo de Icardi sin el cinturón de seguridad puesto. Sin embargo, la mayor irregularidad salió a la luz horas después: Mauro Icardi conducía con la licencia de conducir vencida desde el año 2019.

Ante esta situación, el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires actuó de oficio e inhabilitó al futbolista para manejar, al registrar más de siete años con el registro caducado.

Escándalos y crisis en la pareja

Las irresponsabilidades viales y la actitud expuesta en redes sociales volvieron a colocar a la pareja en el centro de las críticas. En los medios y programas de espectáculos se señalaron con dureza estos comportamientos: la falta de madurez de ambos, el manejo sin registro inhabilitado y el riesgo al que se expusieron al circular sin medidas de seguridad.

Este nuevo conflicto y la seguidilla de conductas polémicas dejaron expuesto que la relación atraviesa momentos cada vez más complejos, alimentando las versiones de que el vínculo estaría atravesando su peor momento.