Mauro Icardi y Eugenia la China Suárez volvieron a quedar en el centro de la escena mediática tras publicar una serie de fotografías desde una casa de campo en Uruguay. Lejos del ruido por los cruces judiciales con Wanda Nara, el futbolista compartió postales rodeados de naturaleza y caballos que rápidamente desataron sospechas entre sus seguidores.

La imagen que acaparó toda la atención es la primera del álbum publicado por el delantero. Allí se lo ve abrazando desde atrás a la actriz mientras apoya sus dos manos directamente sobre el vientre de ella, un gesto clásico que los usuarios interpretaron de inmediato como el anticipo de un embarazo.

El posteo se viralizó en cuestión de minutos y generó una catarata de comentarios que apuntaron tanto a la posible llegada de un bebé como al impacto que la escena tendría en Wanda Nara. Hasta el momento, ni Icardi ni la China Suárez salieron a confirmar o desmentir las versiones que dominan las redes sociales.