Mauro Icardi y la China Suárez se burlaron de Wanda Nara: "Así da gusto"

El conflicto entre Mauro Icardi y Wanda Nara sumó un nuevo capítulo en las redes sociales. Luego de que la conductora criticara públicamente el estado físico del deportista y su situación actual sin club, el delantero optó por una respuesta visual desde el gimnasio. A través de un video, se pudo observar al futbolista realizando ejercicios de pecho utilizando a la China Suárez como carga en lugar de una barra convencional.

Bajo la frase "Entrenar así da gusto", el jugador buscó desmentir las versiones sobre su supuesto descuido profesional. La publicación incluyó además imágenes de la pareja abrazada y capturas de la actriz practicando pilates. Esta reacción se produce en un contexto de tensión por la renovación de los pasaportes de sus hijas, situación que mantiene a la mediática en Italia mientras el futbolista permanece en Argentina.

Wanda Nara manifestó su urgencia por regresar para el inicio del ciclo escolar de las menores, pero la falta de firma del padre impide el traslado. Mientras tanto, Icardi intenta demostrar su bienestar actual tras haber participado de los festejos por el cumpleaños de Amancio. El cruce escala mientras se define el futuro futbolístico del jugador y la resolución legal por la custodia y movilidad de las niñas en territorio europeo.